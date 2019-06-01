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كفرقرع:اصابة شاب خلال عمله في محطة وقود



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نقلت الطواقم الطبية مساء الجمعة عامل محطة وقود للمستشفى بعد ان اصيب خلال عمله في محطة وقود ببلدة كفرقرع ووصفت حالته بالمتوسطة .


ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
كفرقرع:اصابة شاب خلال عمله في محطة وقود




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