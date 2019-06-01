كفرقرع:اصابة, شاب, خلال, عمله, في, محطة, وقود,

نقلت الطواقم الطبية مساء الجمعة عامل محطة وقود للمستشفى بعد ان اصيب خلال عمله في محطة وقود ببلدة كفرقرع ووصفت حالته بالمتوسطة .

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