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ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل.  وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السابق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد".  ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.
ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية




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