أكثر, من, 400, ألف, مُصل, يحيون, ليلة, القدر, في, رحاب, الأقصى,

كلمات متعلقةأكثر, من, 400, ألف, مُصل, يحيون, ليلة, القدر, في, رحاب, الأقصى,
ادى عشرات الآلاف صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في المسجد...
رغم الاغلاقات التي فرضها الجيش على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك اليوم،...
تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت – الاحد القادمة (1.6.2019-2.6.2019). وسيبلغ سعر...
أطلق جنود صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس...
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "إن القدس ستظل أيقونة الصراع...
اليوم الجمعة 2019/05/31: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات...
لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هعتسمئوت في مدينة...
جاء في ببيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
أقيمت مساء الاربعاء في بلدة بئر المكسور مباراة كرة قدم ودية بين لاعبين من البلدة...
أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، إقامة مؤتمر صحفي لقائد الفريق، سيرجيو...