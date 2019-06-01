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أكثر من 400 ألف مُصل يحيون ليلة القدر في رحاب الأقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتضن المسجد الأقصى المبارك مئات الآلاف من المسلمين في ليلة القدر "ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان" الذين أدوا صلوات العشاء والتراويح وقيام الليل أحياء لهذه الليلة العظيمة، التي ذكرت في القرآن الكريم بأنها "خير من ألف شهر".  وامتلأت مُصليات المسجد الأقصى وساحاته وأروقته بالمصلين الذين زحفوا إليه منذ ساعات الصباح الباكر، من كافة الأراضي الفلسطينية "باستثناء قطاع غزة المحاصر" والدول العربية والإسلامية والدول الأجنبية، حيث تصادفت هذه ليلة القدر لهذا العام مع الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان.  وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن أكثر من 400 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، وأحيوا ليلة القدر فيه.  وأضاف الشيخ الخطيب أن دائرة الأوقاف الإسلامية أعدت منذ صباح اليوم الجمعة حتى فجر السبت برامج دينية في كافة مصليات وأروقة المسجد الأقصى، "دروس دينية، حلقات ذكر، تلاوة قرآن"، كما ستقام بعد منتصف الليل صلاة "قيام الليل".




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