روحاني, في, رسالته, للقادة, المسلمين, يأسف, لعدم, حضوره, اجتماعات, مكة, ويدعوهم, للدفاع, عن, فلسطين,

كلمات متعلقةروحاني, في, رسالته, للقادة, المسلمين, يأسف, لعدم, حضوره, اجتماعات, مكة, ويدعوهم, للدفاع, عن, فلسطين,
جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري...
انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في أنحاء ايران اليوم الجمعة والتي تقام سنوياً في...
بعد 12 ساعة على حل الكنيست الاسرائيلي، هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور...
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده تعتبر السلاح النووي حراما من...
الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 تاريخ...
أكد وزير الحج والعمرة السعودي، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة...
أعلن الممثل الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري، أن الولايات المتحدة وروسيا...
تعليقا على قرار الكنيست الإسرائيلي حل نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة، قالت منظمة...
شهد العالم في صيف 2017 آخر كسوف شمسي كامل، لكن من فاتته هذه الظاهرة الطبيعية...
قالت البحرين انها ليست هي من تنظم الورشة الاقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر...