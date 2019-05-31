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روحاني في رسالته للقادة المسلمين يأسف لعدم حضوره اجتماعات مكة ويدعوهم للدفاع عن فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى قادة الدول الإسلامية المشاركة في قمة مكة، أعرب فيها عن أسفه لعدم حضوره، ودعاهم للدفاع عن فلسطين ومواجهة المؤامرة الخطرة "صفقة القرن".


وقال روحاني في رسالته: "أشعر بالأسف لعدم حضوري في قمة مكة المكرمة لعدم التزام السعودية بالمراسم الخاصة بدعوة قادة الدول".


واعتبر "صفقة القرن" مؤامرة للقضاء على الحقوق الفلسطينية وتوسيع الاحتلال والعدوان على جميع الدول الإسلامية.


ودعا الرئيس الإيراني قادة الدول الإسلامية إلى استغلال فرصة اجتماع مكة المكرمة لمواجهة المؤامرة الخطرة المتمثلة بـ"صفقة القرن" والدفاع عن فلسطين.


وأوضح روحاني أن الولايات المتحدة ستنفق على تنفيذ "صفقة القرن" من أموال دول المنطقة.




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