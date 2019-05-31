ربع, مليون, مصل, يؤدون, الجمعة, الأخيرة, من, رمضان, في, الاقصى,

ادى عشرات الآلاف صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى.

وزحف المصلون الصائمون الى الاقصى منذ ساعات الفجر الأولى من كافة المدن الفلسطينية "باستثناء قطاع غزة المحاصر" ومدن الداخل الفلسطيني، لمدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الأقصى من جهة ولإحياء ليلة القدر في جنباته من جهة ثانية.ورغم ارتفاع درجات الحرارة والحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس وداخلها واغلاق ابواب القدس القديمة والمسجد الاقصى لاكثر من ساعتين، فقد اكتظت مصليات الأقصى واروقته وساحاته والمناطق المشجرة بالمصلين الصائمين، فيما حالت قيود الاحتلال من دخول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 14_ 40عاما الى الأقصى.وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن اكثر من 260 الف مصل ( اكثر من ربع مليون) أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان في الأقصى.