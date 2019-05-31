انطلاق, مسيرات, يوم, القدس, العالمي, في, ايران,

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في أنحاء ايران اليوم الجمعة والتي تقام سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ويشارك الملايين من أبناء الشعب الايراني والشعوب الاسلامية وشعوب العالم الحرة في هذه المسيرات.واطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في انحاء البلاد شعارات التنديد بالاحتلال الاسرائيلي والاستكبار العالمي منها “الموت لاميركا” و”الموت لاسرائيل” و”الموت لآل سعود”.وفي السياق، ندد المشاركون بمسيرات يوم القدس العالمي في طهران والمدن الايرانية بما يعرف بـ”صفقة القرن” الاميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. كما ندد المشاركون في مسيرات طهران، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحاً، بجرائم الاحتلال الاسرائيلي.