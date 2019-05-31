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طوني قطان يطرح جديده "عَمّال تحلَو"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان الأردني ​طوني قطان​ أغنيته الجديدة "عَمّال تحلَو"، عبر احد التطبيقات الموسيقية كما سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، عبر "يوتيوب" وباقي تطبيقات الموسيقى، بالإضافة الى الإذاعات العربية.



الأغنية من كلمات وألحان الفنان المصري ​عزيز الشافعي​، وتوزيع طوني قطان.


من ناحية أخرى، يستعد قطان خلال الأيام القليلة المقبلة للسفر الى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يحيي هناك مجموعة من الحفلات ضمن جولة في عدد من المدن والولايات، منها نيو جيرسي، ديترويت، شيكاغو، بورتلاند، سان خوسيه، اورانج كاونتي واريزونا.


يُذكر أن آخر أعمال قطان أغنية "هلا وغلا"، من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع طوني قطان.




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