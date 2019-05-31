الإمارات.., موت, طفل, بطريقة, مؤلمة, في, يوم, حار!,

كلمات متعلقةالإمارات.., موت, طفل, بطريقة, مؤلمة, في, يوم, حار!,
فاجأت شركة "أبل" عشاق منتجاتها بكشفها عن الجيل السابع من أجهزة iPod Touch، بعد أن...
شهد وسط مدينة تشيبوكساري الروسية الأربعاء 29 مايو حادث مرور غريبا. حين انحدرت...
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدهش جدا لرجل أمسك مظلة كبيرة لتثبيتها...
ترتفع مخاوف مستخدمي "واتساب" بشأن خصوصيتهم، في أعقاب حادثة التسلل الإلكتروني الذي...
أوفى المراهق الأسترالي، الذي أصبح معروفا بلقب "فتى البيضة" بوعده، وأعلن،...
هاجم أسد الجبال العدواني طفلا في محمية طبيعية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا وكاد...
غالبا ما يلجأ أي شخص طموح إلى التعليم عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة...
داهم خنزير بري ضخم مطعما صينيا ونشر الرعب في قلوب الحضور الذين هرعوا يختبئون من...
تحقق النيابة الفرنسية في قضية مثيرة للجدل، وهى الاشتباه في قيام امرأة (102 عاما)...
أضاءت كرة نارية ضخمة سماء كل من أدليد وملبورن جنوبي أستراليا، في ظاهرة رصدها كثير...