الإمارات.., موت, طفل, بطريقة, مؤلمة, في, يوم, حار!,

أعلنت شرطة أبوظبي عن موت طفل عمره 5 سنوات، في مدينة العين الإماراتية، بعد أن علق بداخل سيارة مقفلة، في يوم حار.وكشف رئيس إدارة شرطة العين، العقيد سيف السبوسي، عن نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى صعود الطفل إلى السيارة المركونة، التي تعود ملكيتها لعائلته، ومن ثم إقفاله للأبواب من الداخل، عن طريق الخطأ.وعندما لاحظت العائلة غياب الطفل، ذهبت إلى السيارة لتجده عالقا بداخلها وحالته حرجة، إذ لم يستطع فتح الأبواب بعد إقفالها، في حين سارعت العائلة لإسعافه، لكنه توفي لدى وصوله المستشفى.أعربت قيادة شرطة أبوظبي عن أسفها الشديد وتعازيها للعائلة عقب الحادثة، في حين حثت السكان على ضرورة إقفال سياراتهم وهي مركونة، تجنبا لتسلل الأطفال إلى داخلها، حيث تكون الحرارة مرتفعة بداخلها ونسبة الأكسجين شبه معدومة.