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عشرات الاف المصلين يتوافدون للاقصى بالجمعة الاخيرة من رمضان



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 رغم الاغلاقات التي فرضها الجيش على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك اليوم، تواصل توافد المصلين الصائمين اليه لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ولاحياء ليلة القدر في الاقصى من مختلف مدن الضفة والقدس والداخل .



وافيد ان  الالاف من المصلين يتوافدون الى الاقصى عبر الابواب المفتوحة وهي ( باب الاسباط وحطة والملك فيصل والغوانمة).


فيما تواصل الشرطة اغلاق بعض أبواب الأقصى وهي ( باي المجلس والحديد والسلسلة القطانين ).







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