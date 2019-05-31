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إليسا تحتفل بعيد الأب في ألمانيا وتصلي لوالدها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بمناسبة عيد الأب، اليوم في الدول الغربية حول العالم، ومنها ألمانيا التي تتواجد إليسا فيها في هذه الأثناء.



وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "يتحول اليوم إلى يوم الآباء في ألمانيا. يحتفل الناس مع آبائهم في كل مكان. أصلي له وأعرف أنه فخور بي".


الجدير بالذكر أن إليسا بدأت بتحضير ألبومها الجديد المقرّر طرحه مع حلول عيد رأس السنة، والتقت خلال الفترة الأخيرة بعدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، ومحمد رحيم، ورامي جمال، ومحمد يحيى، ونادر عبد الله، ومدين، ومحمود خيامي، ووليد سعد، وغيرهم.




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