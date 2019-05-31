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"أبل" تطلق الجيل الجديد من iPod



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت شركة "أبل" عشاق منتجاتها بكشفها عن الجيل السابع من أجهزة iPod Touch، بعد أن انتظروا تحديث تلك الأجهزة لسنوات.



وأشار خبراء الشركة إلى أن أجهزة iPod الجديدة باتت تتمتع بأداء أسرع بمرتين تقريبا من سابقاتها، بفضل معالج  A10 Fusion الذي يستخدم أيضا في هواتف iPhone 7 و7 Plus.



كما اكتسبت هذه الأجهزة القدرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطبيقات Group FaceTime المخصصة للاتصال الجماعي، وزودت بخدمات Apple Music وiTunes Store، وباتت قادرة على التحكم بمكبرات الصوت والمساعدات المنزلية الموصولة بالإنترنت.




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