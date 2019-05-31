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حالة واحدة تنقل نيمار ومبابي إلى ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان، إلا في حالة واحدة.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يتبع أي أسلوب مخادع للحصول على توقيع نيمار أو مبابي، ولن يدخل في أي مفاوضات مع لاعبين من سان جيرمان، إلا بإذن صريح من النادي الفرنسي.


وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا يريد أن يخسر العلاقة الجيدة التي تجمع الميرنجي بالنادي الفرنسي.


وأوضحت أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، يتحلى بالهدوء بشأن إمكانية رحيل نيمار أو مبابي، بعد أن حصل على تأكيدات من بيريز، بأن النادي الملكي لن يقوم بأي تحرك صوب اللاعبين.


وعلى الجانب الآخر، فإن باريس سان جيرمان لن يدخل في مفاوضات مع لاعبين من ريال مدريد، إلا من خلال علم النادي الملكي.




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