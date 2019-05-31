تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-31 08:35:38 الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب |  2019-05-31 08:27:59 اختتام دوري رمضان لكرة القدم السنوي في عرابة |  2019-05-31 08:26:51 تخفيض أسعار الوقود ليلة السبت – الأحد بنسبة 14 أغورة |  2019-05-31 08:21:57 القدس - اطلاق نار على شاب عربي بدعوى طعن شابين يهوديين |  2019-05-31 06:40:43 أبو عبيدة: القدس ستظل أيقونة الصراع وبوصلة المقاومة |  2019-05-31 06:38:18 الطقس - انخفاض ملموس على درجات الحرارة |  2019-05-30 19:54:41 مقتل الشاب حسني الرباعي باطلاق نار في مطعم بمدينة عكا |  2019-05-30 19:00:30 سلطة المطافىء تحذر من حرائق الصيف التي تتسبب بالقضاء على الاف الدونمات |  2019-05-30 20:00:25 "لعبة العرش" |  2019-05-30 18:50:31 بئر المكسور:مباراة كرة قدم ودية بين الشرطة والمواطنين |  2019-05-30 18:32:51 خطة عالمية لتفادي مقتل عشرات الآلاف سنوياً بلدغات الأفاعي |  2019-05-30 18:31:02 مؤتمر صحفي لراموس في ريال مدريد |  2019-05-30 18:26:09 ليبرمان يهاجم نتنياهو: هو المسؤول عن تبكير الانتخابات |  2019-05-30 17:37:01 تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي في دالية الكرمل |  2019-05-30 17:34:59 شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر عرضة للإصابة بنوع نادر من ضعف عضلة القلب الذي قد يؤدي لقصور القلب مقارنة بالرجال الذين حافظوا على وزن صحي في تلك المرحلة.



وفحص الباحثون بيانات عن الطول والوزن واللياقة تخص أكثر من 1.6 مليون رجل، سُجلوا بالخدمة العسكرية الإلزامية بالسويد بين عامي 1969 و2005 عندما كانت أعمارهم 18 أو 19 عاماً. وكان نحو عشرة بالمئة منهم من أصحاب الوزن الزائد بينما عانى نحو اثنين بالمئة من البدانة.


وبعد متابعة استمرت 27 عاماً، وجد الباحثون أن 4477 رجلاً أصيبوا بمرض يسمى اعتلال عضلة القلب يجعل ضخ الدم إلى الجسم أصعب على القلب. وقد يؤدي ذلك لقصور القلب.


وتوصلت الدراسة إلى أن الرجال الذين يتمتعون بوزن صحي، لكنه كان أعلى بقليل خلال مرحلة المراهقة، يصبحون أكثر عرضة بنسبة 38 في المئة للإصابة باعتلال عضلة القلب.


ووجدت الدراسة أن الرجال الذين كانوا من أصحاب الوزن الزائد في مرحلة المراهقة أصبحوا أكثر عرضة بمقدار المثلين على الأقل للإصابة بهذا الاعتلال، بينما يزداد الاحتمال إلى خمسة أمثال عند الذين عانوا البدانة.


وكانت أعمار الرجال عندما أصيبوا باعتلال عضلة القلب 46 عاماً في المتوسط.


ومع ذلك يعد هذا المرض نادرا، إذ تم تشخيص 0.27 في المئة من الرجال فقط بالإصابة بأحد أشكال هذا الاعتلال المختلفة خلال فترة الدراسة.


وهناك أنواع عدة لاعتلال عضلة القلب لكن سببها غير مفهوم. وفي أحد أنواعه، ويسمى اعتلال عضلة القلب التوسعي، تصبح عضلة القلب ضعيفة وغير قادرة على ضخ الدم بكفاءة. وفي نوع آخر يدعى اعتلال عضلة القلب التضخمي تصاب العضلة بالتيبس ولا يمتلئ القلب بالدم كما ينبغي.




كلمات متعلقة

الوزن, الزائد, للمراهقين, يهدد, عضلة, القلب,

تابعونــا

تحذير:مقالي الزيت النباتي تضر الأجنة في الأرحام تحذير:مقالي الزيت النباتي تضر الأجنة في الأرحام 2019-05-30 | 17:32:40

نصح الخبراء السيدات الحوامل، أو الراغبات في الحمل، بتجنب تناول الوجبات الخفيفة...

التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه 2019-05-30 | 16:00:19

يعتبر يوم 29 مايو من كل سنة اليوم العالمي لمكافحة مرض التصلب المتعدد، حيث يقوم فيه...

الوجبات الجاهزة والآيس كريم مرتبطة بالموت المبكر الوجبات الجاهزة والآيس كريم مرتبطة بالموت المبكر 2019-05-30 | 14:26:08

وجدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث...

ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة 2019-05-30 | 12:50:31

هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...

ست علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية ست علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية 2019-05-30 | 11:46:29

صادف يوم 25 مايو اليوم العالمي للغدة الدرقية، وبهذه المناسبة أشار الأطباء إلى أن...

هذه الأغذية تساعد على حرق الدهون بسرعة هذه الأغذية تساعد على حرق الدهون بسرعة 2019-05-30 | 10:05:22

تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...

تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون 2019-05-29 | 23:37:19

تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...

الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب 2019-05-29 | 18:42:00

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...

الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط 2019-05-29 | 14:55:41

بدأ خبر منسوب لوزارة الصحة الفلسطينية ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل...

الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب 2019-05-29 | 13:17:22

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر :آرسنال و واتفوردعمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص اصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف بيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com