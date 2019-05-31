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اختتام دوري رمضان لكرة القدم السنوي في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمبادرة بعثرة ثقافية وبمشاركة من منسق السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول اميرة رباح وبلدية عرابةوقسم الرياضة ومديره محمد نصار. 



افتتح دوري رمضان لكرة القدم للسنة السادسة، وقد حمل شعار "لا للعنف نعم للحب والأمان". 


وقد شارك في الدوري ما يقارب 130 لاعب مقسمين الى فئتين. من جيل 15_17 ومن جيل 18 وما فوق.


هذا وقد افتتح الدوري رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار بكلمة تهنئة ومباركة بالشهر الفضيل والتشجيع على التسامح والمحبة والروح الرياضية خاصة بين ابناء البلد الواحد والشعب الواحد مشيرًا إلى أن التسامح هو اساس الاخلاق والمحبة بين الناس على مدار العام وخاصة في شهر رمضان المبارك.


وفي هذا السياق قال منسق الدوري حمودة الخربوش : "أن هذه الفعاليات الاجتماعية تصبو لنجاح مستقبل أبناء المجتمع وللتقليل من الظواهر السلبية التي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي، وانه من مسؤوليتنا بأن نعمل دائما على نشر الوعي وعلى تذويت الفكر الغني بالتعاون والتسامح والمحبة وليس بالبغض والكراهية والعنف.


لا شَكّ ايضًا في أن نشكُر الدّاعِمين لإنجاح هذا المشروع، مَخبز أبو سامي، مطعم كفرون، دجاج وإخوان صح صالح الحج، مخبز تقسيم، روتانا كافي، عيادة الهيثم، وسام نعامنة، صالح دراوشة، فلافل وشوارما البلد، ستوديو حمادة، وأحمد نمارنة.


كما وتَمَّ تَكريم عائلة المرحوم محمود صح واللاعبين معمّر قراقرة، لؤي طه، أمير نصار، ووسام رباح.






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