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تخفيض أسعار الوقود ليلة السبت – الأحد بنسبة 14 أغورة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت – الاحد القادمة (1.6.2019-2.6.2019). وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية ستة شواقل وسبعا وثلاثين أغورة (6.37) ويشكل هذا الانخفاض 14 أغورة مقارنة مع الشهر الماضي. وستبقى خدمة التعبئة الكاملة دون تغيير أي 21 أغورة مقابل ليتر الوقود الواحد.



أما في إيلات فسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتان 5.45 شيكل كحد أقصى في الخدمة الذاتية، ويشكل هذا الانخفاض 11 أغورة مقارنة مع الشهر الماضي. ويبقى سعر التعبئة الكاملة دون تغيير مقابل 18 أغورة لليتر البنزين الواحد دون ضريبة القيمة المضافة. 


تصوير - afp




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