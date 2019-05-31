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القدس - اطلاق نار على شاب عربي بدعوى طعن شابين يهوديين



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 أطلق جنود صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس .



وذكرت مصادر ان اسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب اسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب بوابة باب العامود بالقدس بطعن في الرقبة والرأس ووصفت جراحه بالخطيرة.


وأضافت ان طواقم "نجمة داود الحمراء" قامت بنقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج، فيما لم يعرف الوضع الصحي للشاب الفلسطيني.





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