القدس - اطلاق نار على شاب عربي بدعوى طعن شابين يهوديين

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تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت – الاحد القادمة (1.6.2019-2.6.2019). وسيبلغ سعر...
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "إن القدس ستظل أيقونة الصراع...
اليوم الجمعة 2019/05/31: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات...
لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هعتسمئوت في مدينة...
جاء في ببيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
أقيمت مساء الاربعاء في بلدة بئر المكسور مباراة كرة قدم ودية بين لاعبين من البلدة...
أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، إقامة مؤتمر صحفي لقائد الفريق، سيرجيو...
مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من...
خلال حملة واسعة بالتعاون بين الشرطة ووحدة لاهف 433 ووحدة التحقيقات الخاصة في لواء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :"اندلع...