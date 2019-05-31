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أبو عبيدة: القدس ستظل أيقونة الصراع وبوصلة المقاومة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "إن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة، وسنبذل من أجلها كل غال ونفيس ولن نسمح بتغيير هويتها أو سرقة إرث الأمة المتجذر فيها".



وأضاف أبو عبيدة في تصريح مقتضب نشره على حسابه في "تويتر"، "في يوم القدس العالمي نؤكد للعالم بأن إن المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار التي تستهدف القدس والأقصى وقضية فلسطين".




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