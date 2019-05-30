مقتل, الشاب, حسني, الرباعي, باطلاق, نار, في, مطعم, بمدينة, عكا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى بجراح بالغة الخطورة توفي على اثرها في طريقه للمستشفى.

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هعتسمئوت في مدينة عكا.

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