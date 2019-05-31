افتتح بداية شهر أيار من هذا العام ما يسمى بموسم الفواكه الصيفية وخصوصاً موسم الكرز حيث من المتوقع ان يكون الموسم في هذا العام في مناطق الشمال موسماً مزدهرًا ووفيرا عدا منطقة الجولان بسبب تعرض الثمر هناك في فترة العقاد الى زخات من البرد والصقيع ادت الى تردي الكميات المتوقع ان تكون في هذا الموسم .

اما في باقي المناطق فالوضع افضل منه في الجولان لان البرد والصقيع لم يطل هذه المناطق . وفي حديث مع المزارع من قرية الجش الحدودية وصاحب مزرعة الصوان طوني علم قال للصنارة : يمكن القول ان موسم الكرز افتتح رسمياً هذه الايام وبكميات وفيرة الثمر بسبب وفرة المياه والامطار التي سقطت هذا العام وهذه ظروف مثالية لوجود موسم خير.واضاف علم :"في منطقة الجولان تأثر الكرز بزخات البرد مما اثر على الحمل وادى الى ان لا يكون هناك موسم وفير بالإضافة الى تاخر الموسم بسبب حالة الطقس ، اما في منطقة الجش فالوضع مختلف إذ لم يسقط برد اضافة الى انه عندما تساقطت الثلوج والبرد في اواخر شهري نيسان كان ثمر الكرز بحجم لا يتضرر من الشتاء والحمد لله الكميات وفيرة والموسم يعتبر ممتازاً. اما بالنسبة لاسعار الكرز فقال علم :"ما زال سعر كيلو الكرز محافظاً على نفسه مقارنة بسنوات سابقة التي ينخفض فيها سعر الكرز عادة ويعود ذلك الى تأخر موسم الكرز بالجولان إذ فقط بهذه الايام بدأ المزارعون هناك بقطف ثمارهم، ويبلغ سعر كيلو الكرز الان بسعر الجملة ما بين 30-35 شيكلا اما بالنسبة للقطف الذاتي حيث يزورنا مجموعات وعائلات من مختلف المناطق فالطريقة هي دفع 25 شيكلا على الشخص الذي يدخل الى المزرعة ويستطيع ان يأكل ما يريد من جميع الفواكه المتوفرة هناك وعند خروجه يحصل على سلة كرز بوزن 300 غرام وهذا ليس فقط بالنسبة للكرزبل ايضاً بالنسبة لباقي الفواكة كالتوت والعليق وغيرها.اما بالنسبة لاقبال الجمهور على هذه الفواكه في هذا الموسم فأجاب علم: "الاقبال كبير جداً" ولدينا حجوزات كثيرة فنحن نتعامل ليس فقط مع عائلات بل مع مجموعات كبيرة التي تجهز مسبقاً وتأتي الينا للتمتع بكل ما لدينا من فواكة وطبيعة جميلة".