لا اعتزم ان استبق اجتماع الجبهة غداً) اليوم الجمعة) واقول ما يجب ان يكون بخصوص الانتخابات القادمة،ولكني اؤكد ان هناك شيئاً واضحاً تماما وهو اننا فقط مع القائمة المشتركة وصلنا الى 13 مقعداً وان احد اسباب انخفاض نسبة التصويت لجماهيرنا في المرة السابقة هو تفكك القائمة المشتركة".

هذا ما قاله للصنارة عصر امس الخميس النائب ايمن رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير رداً على سؤال حول وجهة الجبهة والاحزاب العربية الاخرى للانتخابات القادمة وفيما اذا سيُعاد بناء القائمة الاشتراكية وكيف.واضاف عودة:"انا واثق ان توجه الجبهة هو نحو اوسع قدر من الوحدة، دون ان ندخل اكثر في التفاصيل احتراماً للاجتماع التنظيمي الذي سيعقد غداً".وحول تركيبة القائمة المشتركة الذي ينبغي ان يكون قال:" اصدقك القول بان القضية الاساسية يجب ان تكون قضية التوجه السياسي فهذا هو الامر المركزي ، بمعنى انه ممنوع ان نتخاصم على المقاعد فهذه ليست قضيتنا المركزية بل تسيء لعلاقتنا مع الجمهور وفي حال شعر الجمهور بان هناك خصاماً حول المقاعد فإن لنسبة التصويتستنخفض. ومن جانب اخر يجب ان يكون النقاش حول توجهنا السياسي.اقول ذلك نظرًا لتجربتنا السابقة مع القائمة المشتركة حيث كانت تباينات سياسية هنا و هناك وهذا الامر لم يكن بصالح وحدتنا ولا بصالح تـأثيرنا السياسي".وردًا على سؤال لماذا يقول هذا الكلام بالذات الان قال:"لأننا امام اخطر مخططات ضد شعبنا في الاشهر القادمة واقصد صفقة القرن الامريكية ، والتحريض المجنون ضد الجماهير العربية، ونزع الشرعية عنها، والقضاء على البرنامج الديمقراطي في اسرائيل، هذه القضايا مركزية جداً ويجب أن نقف بصددها مباشرة . توجه القائمة المشتركة السياسي هو القضية المركزية التي يجب ان نناقشها في هذه المرحلة.وردًا على سؤال كيف يجب ان يكون التوجه السياسي قال:" وضع الجماهير العربية بكل ثقلها لمنع تشكيل حكومة يمين قادمة هذه هي المهمة الوطنية الاساسية وعلى هذا يجب ان نناقش في القائمة المشتركة وهل نتفق على ذلك ام لا. لا شك ان بيننا وبين المركز وما يسمى اليسار هناك اختلافات ايديولوجية كبيرة وعلينا ايضا ان نناقشها ولكن واضح ما هي القضية الاساسية وهي وضع ثقل المواطنين العرب كمساهمة مركزية في منع تشكيل حكومة اليمين القادمة".وردًا على سؤال فيما اذا يجب تشكيل القائمة المشتركة فقط من الاحزاب ومركبات القائمة المشتركة السابقة ام يجب ادخال ممثلين لقطاعات وتيارات اخرى في المجتمع العربي قال:"من حيث المبدأ الاحزاب هي الاساس ويمكن ان تكون هناك اقتراحات لشخصيات اعتبارية وللحقيقة لا اعرف اذا كنا سنستطيع خلال الفترة القصيرة القادمة قبل الانتخابات ان نصل الى ترتيب هذا الاقتراح الجدير. ولكن اقول لكل الناس اننا نعيش في فرقة :فرقة بين حماس و فتح، فرقة في سوريا وفرقة في العراق وفرقة في مصر، ومجرّد ان نقيم قائمة مشتركة تجمع بين اليسار والمتدينين والعلمانيين و القوميين والليبراليين، مجرد ان ننجح بذلك يجب عدم التقليل بهذه الخطوة، فهذه خطوة كبيرة ويبقى ايضا ان نتعامل مع الاقتراح الجدير الذي ذكرته والذي أعيره اهمية كبيرة.