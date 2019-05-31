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افتتح بداية شهر أيار من هذا العام ما يسمى بموسم الفواكه الصيفية وخصوصاً موسم...
بعد محاولات استمرت حتى اللحظات الاخيرة واقتراحات تسوية ووساطة بين الليكود من جهة...
المحامي المعروف تسيون أمير هو المتنافس الثاني على رئاسة نقابة المحامين في...
لا اعتزم ان استبق اجتماع الجبهة غداً) اليوم الجمعة) واقول ما يجب ان يكون بخصوص...
في ظل المعطيات السياسية حيث الانقسام والضعف عنواناً للمشهد الفلسطيني، والحروب...
تُجرى يوم الثلاثاء الموافق 18.6.2019 الانتخابات لمؤسسات نقابة المحامين في البلاد,...
"الصنارة": جلسة الاستماع لرئيس الوزراء قبل تقديم لوائح اتهام بحقه، تأجلت ولن تتم...
يعقد في العاصمة البحرينية المنامة في الثالث والعشرين من شهر حزيران المقبل...
أعلن رجال أعمال فلسطينيون رفضهم المشاركة في ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي دعا...
خفت حدة التصريحات العدوانية الأميركية الإيرانية المتبادلة، بعد سلسلة من...