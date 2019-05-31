بشكل نادر قلّما نصادفه في شهر رمضان المبارك ، يتزامن اليوم حلول الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك مع ليلة القدر المحتملة. وقد أنهت دائرة الأوقاف الإسلامية استعداداتها لاستقبال مئات آلاف المسلمين لإحياء ليلة القدر، في المسجد الأقصى المبارك. حيث من المتوقع أن يصل أعداد المصلين في صلاة العشاء والتراويح الى أكثر من 300 ألف مصل ، وسيتم توزيع أكثر من 150 ألف وجبة فطور، بالإضافة الى توزيع وجبات السحور.

وفي هذه الليلة المباركة سيتم ختم المصحف الشريف خلال صلاة التراويح، ثم ستقام صلاة قيام الليل جماعة في المسجد الأقصى المبارك. وقد أنهت الاوقاف وكل الجهات المسؤولة والعاملة في المسجد الاقصى المبارك جميع الاستعدادات لاستقبال المصلين , وتقديم افضل الخدمات لهم , من حيث الافطارات الجماعية وانشار المنظمين في رحاب المسجد الاقصى المبارك لتسهيل تنقل المصلين وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الصحية المختلفة لمن يحتاج. وفي حديث مع الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى قال للصنارة:" كل الاجهزة الصحية واللجان التطوعية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال المصلين . ندعو الجميع للتعاون مع هذه الجهات والتزام النظام والهدوء في رحاب المسجد الاقصى المبارك . وعن الترتيبات لاحياء ليلة القدر قال فضيلة الشيخ محمد حسين:" بعد صلاة الجمعة والعصر والمغرب , يبدأ المصلون بالاستعداد لصلاة العشاء والتراويح , ويقرأ الائمة في هذه الاثناء جزءا من القرآن الكريم , وبعدها يتم ترك الناس للتعبد والصلاة حتى الساعة الواحدة والنصف ليلا حيث تقام صلاة التهجد ثم تناول وجبة السحور والاستعداد لصلاة الفجر ". وتوقع الشيخ محمد حسين أن يصل عدد الوافدين لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان الى أكثر من مئة ألف وعدد أكبر للصلاة والتعبد في ليلة القدر المحتملة