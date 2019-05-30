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بئر المكسور:مباراة كرة قدم ودية بين الشرطة والمواطنين



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أقيمت مساء الاربعاء في بلدة بئر المكسور مباراة كرة قدم ودية بين لاعبين من البلدة وافراد من شرطة لواء الجليل وذلك من اجل تقوية العلاقة بين الشرطة والمواطنين .



المباراة اقيمت تحت عنوان"كفى للعنف" , حيث شارك افراد الشرطة في المباراة برفقة رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس بالاضافة الى فرق مشتركة بين الشرطة والمواطنين .  رئيس المجلس المحلي خالد حجيرات شكر الحضور على المبادرة والقائمين عليها مؤكداً أن مثل هذه النشاطات تعزز العلاقة بين الشرطة والمواطنين .




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