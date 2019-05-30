بئر, المكسور:مباراة, كرة, قدم, ودية, بين, الشرطة, والمواطنين,

أقيمت مساء الاربعاء في بلدة بئر المكسور مباراة كرة قدم ودية بين لاعبين من البلدة وافراد من شرطة لواء الجليل وذلك من اجل تقوية العلاقة بين الشرطة والمواطنين .

المباراة اقيمت تحت عنوان"كفى للعنف" , حيث شارك افراد الشرطة في المباراة برفقة رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس بالاضافة الى فرق مشتركة بين الشرطة والمواطنين . رئيس المجلس المحلي خالد حجيرات شكر الحضور على المبادرة والقائمين عليها مؤكداً أن مثل هذه النشاطات تعزز العلاقة بين الشرطة والمواطنين .