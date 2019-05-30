سلطة, المطافىء, تحذر, من, حرائق, الصيف, التي, تتسبب, بالقضاء, على, الاف, الدونمات,

جاء في ببيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر:تتسبب حرائق الصيف سنويًا بالقضاء على آلاف الدونمات من الأحراش الطبيعة والغابات، وهو ضرر للطبيعة، وخطر حقيقي على الممتلكات العامّة وحياة الإنسان. وعليه يمنع إشعال النار في أيام الحر الشديد والرياح. *مكبّات النفايات والمزابل.

وفي أيام الصيف ايضا تنتشر ظاهة اضرام النيران في مكبات النفايات العشوائية وخاصة في المجتمع العربي، والتي تشكل خطرا صحيا قاتلا، اضافة لكونها تشكل خطرا بيئيا كبيرا. ووفقا للمعطيات فإن نسبة كبيرة من الحرائق اندلعت في منطقة المثلث والجليل وحول البلدات العربية، والتي سرعان ما تنتشر فيها النيران وصولا لكروم الزيتون او الاحراش وحتى المنازل القريبة.نشدد على أن اضرام النيران في مكبات النفايات العشوائية قد تكلف فاعلها غرامات مالية باهظة جدا، اضافة الى المخاطر البيئية لاضرام النار بصورة عشوائية في النفايات غير المعالجة، ما يشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروسات المسببة للأمراض.الحرق العشوائي للنفايات يسفر عن افراز ملوثات في الهواء ومخلفات الرماد، وانبعاث غازات ومواد تسبب الامراض ومنها السرطان وتهدد صحة وسلامة الجمهور.*توجيهات عند اندلاع حرائق في الأماكن المفتوحة*عند اندلاع حريق، يجب العمل فوراً على إخمادها وبالمقابل يجب الاتصال بخدمات الإنقاذ والإطفاء على الرقم 102.*إذا لم يكن باستطاعتكم السيطرة على الحريق، قوموا بإخلاء المنطقة فوراً وحذروا الناس القريبين منها.عند اتصالكم بخدمات الإنقاذ والإطفاء الرقم 102 يجب التبليغ عن المكان الدقيق للحريق، نوع الحريق، حجمه ، طرق الوصول إلى المكان وتوكيل شخص بتوجيه قوات الإطفائية للوصول إليه.