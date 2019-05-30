مؤتمر, صحفي, لراموس, في, ريال, مدريد,

أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، إقامة مؤتمر صحفي لقائد الفريق، سيرجيو راموس.

وبحسب البيان الرسمي، الذي نُشر ريال مدريد على الموقع الرسمي له، فإن راموس سيظهر في غرفة الإعلام بالنادي، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت إسبانيا.يُذكر أن اسم راموس ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف الميرنجي، وأكد فلورينتينو بيريز رئيس النادي أن اللاعب بالفعل تحدث معه عن وجود عرض صيني، لكنه تمسك باستمراره.ويملك راموس عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021، ويلعب في صفوف الملكي منذ صيف 2005 حين أتى للفريق قادمًا من إشبيلية، وحقق معه الكثير من الإنجازات والألقاب.