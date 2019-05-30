مؤتمر, صحفي, لراموس, في, ريال, مدريد,

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جاء في ببيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
أقيمت مساء الاربعاء في بلدة بئر المكسور مباراة كرة قدم ودية بين لاعبين من البلدة...
مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من...
خلال حملة واسعة بالتعاون بين الشرطة ووحدة لاهف 433 ووحدة التحقيقات الخاصة في لواء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :"اندلع...
قام حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت بجولة...
استجابت دائرة اراضي اسرائيل للطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم اللجنة...
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف بيني...
بدأ الليكود في الاتصالات لضم الوزيرة اييليت شاكيد اليه، وبالتوازي يعمل اقطاب في...
هدمت الجرافات ، اليوم الخميس، قرية العراقيب غير المعترف بها للمرة الـ145 على...