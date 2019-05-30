"لعبة, العرش",

الدراما في المسلسلات التلفزيونية المدججة بالعنف أصبحت واقعا يعيشه المواطن ليس فقط في البلاد, بل في العالم العربي أجمع.. ليصبح المواطن في البلاد العربية جزءاً من مسلسل "الهيبة" وبطله "جبل" الذي يجسد صورة الفرد الذي يستقوي على الدولة ويعتبر نفسه فوق القانون ووفرة السلاح بين يديه. ولم يكن "جبل" ليستمر بالمجازفة لولا دعم والدته التي تقامر وتشجيع الأهل من حوله على المزيد من إراقة الدماء. بسبب الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن ينبهر بالمسلسل وأبطاله وبعدد السيارات قاتمة الزجاج ورباعية الدفع وحملة الرشاشات والقاذفات.

هذا المسلسل يتمتع بنسبة مشاهدة عالية جداً.. بدل محاربة العنف والإرهاب تصبح شخصيات مسلسل "الهيبة" نموذجاً يحتذى به وتجذب المواطن الذي يشعر بالهزيمة في دولته, ويعيش مسلسل الحرب عاما بعد عام.. المواطن الذي يبحث عن "بطل" أو "قائد".. ويجده فقط في "الهيبة"..مما يحملنا الى المقارنة بمسلسل دراما خيالية أميركي اسمه Game of Thrones تدور قصته حول نفس أسس "الهيبة" وهي الحروب والقتل والعنف ومعارك السلطة والسيطرة على "العرش", والذي لاقى إعجابا عالميا في دول أوروبا وأمريكا وآسيا و.. وفي البلاد طبعا.. وهكذا مهزلة "أَلعاب" الانتخابات, "أَلعاب" نتنياهو وليبرمان في السيطرة على "العرش".انتهى أمس جزء جديد من المهزلة بعد تبريرات وحجج حيث صادقت الكنيست على حل نفسها وإعادة الانتخابات!!الكنيست ما زالت تبحث عن الفردة الثانية لحذاء سندريلا التي هربت عند منتصف الليل وأعلنت الاستمرار في البحث عنها حتى جلوس الملكة على العرش.آفة العنف المستشرية في وسطنا العربي بإشكال متعددة مستشرية أيضا في الكنيست بأساليب معينة.. وإلا لما كان من السهل على نتنياهو استعمال القوة وحلّ الكنيست وإعادة خوض الانتخابات رغم وجود الاتهامات التي تحوم حوله.. وإبرام صفقة مع زوجة رئيس الحكومة سارة, والتي لو كان اسمها داليا أو فاطمة لكان عقابها السجن بدل إعادة مبلغ بسيط لخزينة الدولة.. "55 الف شيكل" وعدم ادانتها..الأمر الحاسم هو الانتخابات القادمة!! وتاريخ 17.9 هو فرصة ممارسة حق الجميع في التصويت لتكون الجدار الواقي من العنصرية والعنف.* * *بدها شوية توضيح...* ترامپ لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا... كلام الليل والتهديدات والبارجات البحرية يمحوها النهار...* يقول الأطباء إنّ الإصابة بالڤيروسات تؤدي الى مضاعفات والتي بدورها تؤدي الى الوفاة...ماذا مع ڤيروس العنف الذي أصبح يتميز بسرعة انتشاره... يجب القضاء عليه منذ الصغر لئلا يكبر معهم عند الكبر..* الانتخابات الأوروبية سهلت صعود اليمين المتطرف الذي أصبح يثير الذعر...ڤيدا مشعور