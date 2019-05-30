تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-30 19:54:41 مقتل الشاب حسني الرباعي باطلاق نار في مطعم بمدينة عكا |  2019-05-30 19:00:30 سلطة المطافىء تحذر من حرائق الصيف التي تتسبب بالقضاء على الاف الدونمات |  2019-05-30 20:00:25 "لعبة العرش" |  2019-05-30 18:50:31 بئر المكسور:مباراة كرة قدم ودية بين الشرطة والمواطنين |  2019-05-30 18:32:51 خطة عالمية لتفادي مقتل عشرات الآلاف سنوياً بلدغات الأفاعي |  2019-05-30 18:31:02 مؤتمر صحفي لراموس في ريال مدريد |  2019-05-30 18:26:09 ليبرمان يهاجم نتنياهو: هو المسؤول عن تبكير الانتخابات |  2019-05-30 17:37:01 تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي في دالية الكرمل |  2019-05-30 17:34:59 شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام |  2019-05-30 17:32:40 تحذير:مقالي الزيت النباتي تضر الأجنة في الأرحام |  2019-05-30 17:31:13 أليجري ينتظر إشارة برشلونة |  2019-05-30 17:19:32 وادي عارة:اعتقال 14 مشتبهاً بتجارة المخدرات وارتكاب مخالفات بسلطة الضرائب والعثور على ملايين الشواقل |  2019-05-30 17:14:20 في ظل الانتخابات: نتنياهو يلتقي فريق ترامب |  2019-05-30 17:09:29 اكسال:اخلاء المنطقة الصناعية جراء حريق كبير |  2019-05-30 16:00:19 التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"لعبة العرش"



  |   ڤيدا مشعور   |   اضافة تعليق



الدراما في المسلسلات التلفزيونية المدججة بالعنف أصبحت واقعا يعيشه المواطن ليس فقط في البلاد, بل في العالم العربي أجمع.. ليصبح المواطن في البلاد العربية جزءاً من مسلسل "الهيبة" وبطله "جبل" الذي يجسد صورة الفرد الذي يستقوي على الدولة ويعتبر نفسه فوق القانون ووفرة السلاح بين يديه. ولم يكن "جبل" ليستمر بالمجازفة لولا دعم والدته التي تقامر وتشجيع الأهل من حوله على المزيد من إراقة الدماء. بسبب الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن ينبهر بالمسلسل وأبطاله وبعدد السيارات قاتمة الزجاج ورباعية الدفع وحملة الرشاشات والقاذفات.


هذا المسلسل يتمتع بنسبة مشاهدة عالية جداً.. بدل محاربة العنف والإرهاب تصبح شخصيات مسلسل "الهيبة" نموذجاً يحتذى به وتجذب المواطن الذي يشعر بالهزيمة في دولته, ويعيش مسلسل الحرب عاما بعد عام.. المواطن الذي يبحث عن "بطل" أو "قائد".. ويجده فقط في "الهيبة"..مما يحملنا الى المقارنة بمسلسل دراما خيالية أميركي اسمه Game of Thrones تدور قصته حول نفس أسس "الهيبة" وهي الحروب والقتل والعنف ومعارك السلطة والسيطرة على "العرش", والذي لاقى إعجابا عالميا في دول أوروبا وأمريكا وآسيا و.. وفي البلاد طبعا.. وهكذا مهزلة "أَلعاب" الانتخابات, "أَلعاب" نتنياهو وليبرمان في السيطرة على "العرش".

انتهى أمس جزء جديد من المهزلة بعد تبريرات وحجج حيث صادقت الكنيست على حل نفسها  وإعادة الانتخابات!!

الكنيست ما زالت تبحث عن الفردة الثانية لحذاء سندريلا التي هربت عند منتصف الليل وأعلنت الاستمرار في البحث عنها حتى جلوس الملكة على العرش.آفة العنف المستشرية في وسطنا العربي بإشكال متعددة مستشرية أيضا في الكنيست بأساليب معينة.. وإلا لما كان من السهل على نتنياهو استعمال القوة وحلّ الكنيست وإعادة خوض الانتخابات رغم وجود الاتهامات التي تحوم حوله.. وإبرام صفقة مع زوجة رئيس الحكومة سارة, والتي لو كان اسمها داليا أو فاطمة لكان عقابها السجن بدل إعادة مبلغ بسيط لخزينة الدولة.. "55 الف شيكل" وعدم ادانتها..

الأمر الحاسم هو الانتخابات القادمة!! وتاريخ 17.9 هو فرصة ممارسة حق الجميع في التصويت لتكون الجدار الواقي من العنصرية والعنف.*    *    *

بدها شوية توضيح...

* ترامپ لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا... كلام الليل والتهديدات والبارجات البحرية يمحوها النهار...

* يقول الأطباء إنّ الإصابة بالڤيروسات تؤدي الى مضاعفات والتي بدورها تؤدي الى الوفاة...

ماذا مع ڤيروس العنف الذي أصبح يتميز بسرعة انتشاره... يجب القضاء عليه منذ الصغر لئلا يكبر معهم عند الكبر..

* الانتخابات الأوروبية سهلت صعود اليمين المتطرف الذي أصبح يثير الذعر...


ڤيدا مشعور
"لعبة العرش"




كلمات متعلقة

"لعبة, العرش",

تابعونــا

من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ 2019-05-23 | 20:00:09

لا تشرق الشمس ولا ينسدل ليل دون سماع وابل من الأخبار المزعجة. اليوروڤيجن كشف...

"وداعا"ً أيتها النكبة "وداعا"ً أيتها النكبة 2019-05-16 | 20:00:39

قبل 71 عاماً, وبعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل, اجتاح الشعب الفلسطيني الشعور...

الساعات الأولى والأخيرة الساعات الأولى والأخيرة 2019-05-09 | 19:58:57

الربط ما بين الساعات الأولى من مساء يوم الجمعة الماضي وصباح يوم الاثنين هو بداية...

كلهم تعهدوا كلهم تعهدوا 2019-05-02 | 20:00:15

لو لم تعاقِب الجماهير العربية الكتل العربية يوم الانتخابات لكانت ضيَّقَت المجال...

الإنفلات العنصري.... الإنفلات العنصري.... 2019-04-24 | 20:00:17

لا شك أن التطرف والعنصرية يشكلان أكبر محنة يمر فيها البشر في هذه الأوقات, والأمر...

جسر السلام.. جسر يُداس عليه جسر السلام.. جسر يُداس عليه 2019-04-18 | 20:06:16

وتظل المشكلة الأولى والكبرى, بعد أن كلف رئيس الدولة مهمّة تشكيل الحكومة القادمة...

من 13 الى .. 10 والقادم أعظم من 13 الى .. 10 والقادم أعظم 2019-04-11 | 20:09:42

من 13 الى .. 10 والقادم أعظم كنت أعتقد, مثل الجميع, أنه عندما تم الإعلان عن تقديم...

لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. 2019-04-04 | 20:11:17

نحن شعب له تجارب قاسية ومن الطبيعي وبعد 71 عاماَ من قيام الدولة ان يحتاج المواطن...

ذكرى البداية ذكرى البداية 2019-03-28 | 20:12:52

في يوم 6.3.1976 تقرر إعلان الإضراب العام دفاعاً عن الأراضي العربية وجاء هذا الإعلان...

تذكروا هذا الاسم جيداً: جاسيندا ارديرن تذكروا هذا الاسم جيداً: جاسيندا ارديرن 2019-03-21 | 20:10:01

رئيسة وزراء نيوزلندا, جاسيندا ارديرن, امرأة شابة وحضارية وناجحة وشجاعة وقيادية....

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة منفتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالمصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةمحمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب رئيس بلدية عرابة رسالة تهديد علي عاصلة شرطة مسجاف اللغة الانجليزية خالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة حرق مركبة سيارة اضرام النار اطلاق نار فيد قرية دير حنا الشرطة تحققحادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحانفجار سيارة اصابات خطيرة متوسطة وسط تل ابيب الشرطة استنفار الامن حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com