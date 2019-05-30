ليبرمان يهاجم نتنياهو: هو المسؤول عن تبكير الانتخابات

بعد 12 ساعة على حل الكنيست الاسرائيلي، هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان ظهر اليوم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، وقال ان نتنياهو هو المسؤول عن تبكير الانتخابات- لانه لا يريده من البداية في الحكومة. وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي :"كانت هذه اغرب مفاوضات ائتلافية شهدتها، المذنب في هذا الوضع هو الليكود من اليوم الأول سعوا الى شراء اشخاص والتدبر بدوننا. لا يوجد احد منا لم يتلق عرضا مغريا من قبل الليكود، كانت هنا محاولة لتفكيك الحزب من قبل الليكود. لذلك فانه من الواضح من البداية لم تكن هناك نوايا حقيقية لاعتبار يسرائيل بيتنو شريكا مستقبليا ". وقال ليبرمان ان الخط الذي يقوده الليكود هو التضحية الشخصية لبنيامين نتنياهو وليست رؤيا سياسية ولذلك فانه يوصي أعضاء الليكود بتوظيف طبيب نفسي مشهور مع خبرة مثبتة. وفي رد ليبرمان على اقوال نتنياهو أمس بعد ان قال انه "جزء من اليسار" قال ليبرمان :"عندما رئيس الحكومة، او نقول عنه الرجل من قيساريا، يتهم الرجل من نوكديم بأنه يساري، اريد ان اذكر رئيس الحكومة انه تحديدا هو من صوت بالكنيست لصالح خطة فك الارتباط مع غزة"، وتابع "هو تحديدا رئيس حكومتنا الذي قاد الاعتذار امام الديكتاتور اردوغان. بالذات هو من منع وأفشل عقوبة الإعدام للمخربين، رئيس الحكومة منع اخلاء خان الأحمر". ورفض ليبرمان الكشف عمن سيدعم لرئاسة الحكومة القادمة مشيرا الى انه معني بحكومة يمين قومية، لكن ليس بدولة شريعة لان الجمهور مل الخضوع للحريديم. وفي تعليقه على ادعاء نجل رئيس الحكومة يائير ان ليبرمان ايد تعيين يهودا فينشتاين مستشارا للحكومة حتى يساعده بالتحقيقات مع مسؤولين في "يسرائيل بيتنو"، قال ليبرمان ان طبييا نفسيا لوائيا يمكن ان يقدم له تفسيرا على هذا الادعاء. وصباح اليوم قال ياريف لفين والذي اجرى المفاوضات الائتلافية من قبل الليكود، انه :"منذ اللحظة الأولى كان من الواضح ان وجه ليبرمان ليس متجها لدخول الحكومة. يمكن ان نرى هذا وفقا للسلوك، أولا وضع مهلة بموضوع قانون التجنيد. لا يوجد احد يصل الكنيست بالقراءة الأولى ويخرج منها بالقراءة الثانية والثالثة بالضبط بنفس النسخة".وفي تعقيب "يسرائيل بيتنو" على الادعاء ذكر :"الوزير لفين يجب ان يدخل كتاب غينيس للارقام القياسية الكذاب الأكبر في المفاوضات". وهاجم نتنياهو ليبرمان امس بشدة وقال ان "ليبرمان هو جزء من اليسار، ولقد خدع ناخبيه". من جانبه قال ليبرمان ان سبب حل الكنيست هو "رفض الليكود التصويت على قانون التجنيد بالقراءة الثانية الثالثة كما كان بالقراة الأولى- الحديث يدور عن خضوع الليكود للحريديم".