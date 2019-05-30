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تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي في دالية الكرمل



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مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل في تاريخ 25.05.2019 وذلك حتى تاريخ 24.06.2019 ,

وجاء في البيان أنه يمنع نشر اي تفاصيل عن القضية.

يشار الى أن الشاب دانيال حلبي قد توفي عصر السبت خلال شجار مع شبان من خارج دالية الكرمل , الشرطة اعتقلت 3 شبان بشبهة ضلوعهم بالجريمة .
تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي في دالية الكرمل




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