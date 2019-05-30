تمديد, أمر, حظر, نشر, تفاصيل, جريمة, قتل, الشاب, دانيال, حلبي, في, دالية, الكرمل,

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل في تاريخ 25.05.2019 وذلك حتى تاريخ 24.06.2019 ,

وجاء في البيان أنه يمنع نشر اي تفاصيل عن القضية.يشار الى أن الشاب دانيال حلبي قد توفي عصر السبت خلال شجار مع شبان من خارج دالية الكرمل , الشرطة اعتقلت 3 شبان بشبهة ضلوعهم بالجريمة .