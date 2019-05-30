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شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إستطاع النجم السوري النجم تيم حسن أن يخطف الأنظار ويحوّل الأضواء إليه في الأعوام الأخيرة من خلال بطولته لمسلسل “الهيبة” في أجزائه الثلاث وتأديته لشخصية “جبل شيخ الجبل” المعروف بإطلالته المختلفة واللوك الذي تحوّل إلى موضة بين الشباب العربي على الـ”سوشيال ميديا”.


شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام




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