تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-30 19:00:30 سلطة المطافىء تحذر من حرائق الصيف التي تتسبب بالقضاء على الاف الدونمات |  2019-05-30 18:50:31 بئر المكسور:مباراة كرة قدم ودية بين الشرطة والمواطنين |  2019-05-30 18:32:51 خطة عالمية لتفادي مقتل عشرات الآلاف سنوياً بلدغات الأفاعي |  2019-05-30 18:31:02 مؤتمر صحفي لراموس في ريال مدريد |  2019-05-30 18:26:09 ليبرمان يهاجم نتنياهو: هو المسؤول عن تبكير الانتخابات |  2019-05-30 17:37:01 تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي في دالية الكرمل |  2019-05-30 17:34:59 شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام |  2019-05-30 17:32:40 تحذير:مقالي الزيت النباتي تضر الأجنة في الأرحام |  2019-05-30 17:31:13 أليجري ينتظر إشارة برشلونة |  2019-05-30 17:19:32 وادي عارة:اعتقال 14 مشتبهاً بتجارة المخدرات وارتكاب مخالفات بسلطة الضرائب والعثور على ملايين الشواقل |  2019-05-30 17:14:20 في ظل الانتخابات: نتنياهو يلتقي فريق ترامب |  2019-05-30 17:09:29 اكسال:اخلاء المنطقة الصناعية جراء حريق كبير |  2019-05-30 16:00:19 التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه |  2019-05-30 16:00:41 خامنئي: السلاح النووي حرام شرعا! |  2019-05-30 16:00:57 الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحذير:مقالي الزيت النباتي تضر الأجنة في الأرحام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نصح الخبراء السيدات الحوامل، أو الراغبات في الحمل، بتجنب تناول الوجبات الخفيفة المقلية في الزيت النباتي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخشى العلماء من أن حمض اللينوليك، أو دهن أوميغا 6، يمكن أن يضر الجنين في الرحم، بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا في الاختبارات التي أجريت على الفئران.
وحذر الخبراء من أن تناول الكثير من البيتزا ربما يؤدي إلى "مضاعفات في الحمل أو ضعف نمو الأطفال"، ويُعدّ الزيت النباتي، الذي يستخدم غالبًا لطهي البيتزا السميكة والوجبات الخفيفة التي تعتمد على البطاطس والخبز، أحد أكبر مصادر حمض اللينوليك.
إرشادات للحواملوتنص إرشادات "هيئة الصحة الوطنية" البريطانية على أن الحوامل يجب أن يحصلن فقط على كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، ومنها الزيوت النباتية. كما تحثهن على الابتعاد عن الأطعمة الدهنية مثل البيتزا والبطاطس المقلية، ولكن ليس لأنها تحتوي على حمض اللينوليك فقط، وإنما أيضا للحماية من الإفراط في تناول تلك الوجبات، وزيادة الوزن وما يتبعه من مشكلات صحية.
أجنة فئران التجاربوقدم باحثون، بجامعة غريفيث في بريسبان الأسترالية، للفئران حِمية غنية بحمض اللينوليك لمدة 10 أسابيع، وتناولت الفئران ما يعادل 3 أضعاف الكميات المناسبة، ثم قامت بروفيسور دين سكيلي وفريقها البحثي بتحفيز التزاوج بين القوارض، وأعقب تلك الخطوة بدء البحث عن مخاطر النظام الغذائي على ذرية فئران التجارب. وشمل البحث أية تغيرات داخل الأمهات وأطفالهن، وفحصوا مستويات الكوليسترول ومستويات البروتينات الالتهابية التي ربما تسبب تورمًا خطيرًا داخل الجسم.
مشاكل في النمووأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت الكثير من حمض اللينوليك، أنجبت ذرية تحمل مستويات أقل من الهرمونات التي تنظم النمو، ما يشير إلى أنها يمكن أن تواجه مشاكل في النمو، كما تم اكتشاف أورام في كبد بعض الأجنة.
الجرعة المسموح بها يومياًوتقول جمعية القلب الأميركية، إن الاستهلاك اليومي للبالغين يجب أن يكون فى حدود ما بين 100 و200 سعرة حرارية من حمض اللينوليك، ويشمل تعريف حمض اللينوليك، وفقا للباحثين في جامعة هارفارد، بأنه الحمض الدهني غير المشبع السائد في النظام الغذائي الغربي.
تناقض مع نتائج من جامعة هارفاردوتتناقض نتائج دراسة فريق جامعة غريفيث، في بعض ما تم التوصل إليه، مع نتائج دراسة أجراها الباحثون في جامعة هارفارد عام 2014، والتي كشفت عن أن استبدال الدهون المشبعة بحمض اللينوليك يقلل فعليًا من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
تحذير:مقالي الزيت النباتي تضر الأجنة في الأرحام




كلمات متعلقة

تحذير:مقالي, الزيت, النباتي, تضر, الأجنة, في, الأرحام,

تابعونــا

التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه 2019-05-30 | 16:00:19

يعتبر يوم 29 مايو من كل سنة اليوم العالمي لمكافحة مرض التصلب المتعدد، حيث يقوم فيه...

الوجبات الجاهزة والآيس كريم مرتبطة بالموت المبكر الوجبات الجاهزة والآيس كريم مرتبطة بالموت المبكر 2019-05-30 | 14:26:08

وجدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث...

ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة 2019-05-30 | 12:50:31

هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...

ست علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية ست علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية 2019-05-30 | 11:46:29

صادف يوم 25 مايو اليوم العالمي للغدة الدرقية، وبهذه المناسبة أشار الأطباء إلى أن...

هذه الأغذية تساعد على حرق الدهون بسرعة هذه الأغذية تساعد على حرق الدهون بسرعة 2019-05-30 | 10:05:22

تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...

تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون 2019-05-29 | 23:37:19

تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...

الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب 2019-05-29 | 18:42:00

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...

الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط 2019-05-29 | 14:55:41

بدأ خبر منسوب لوزارة الصحة الفلسطينية ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل...

الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب 2019-05-29 | 13:17:22

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر...

الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء 2019-05-29 | 10:02:22

أعلن علماء مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققمصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي حادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيأمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة انفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا الشقيقتين عبير وفاء ماهر الماجد القدس اختفاءالكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي اضاءة شجرة الميلاد عيد مدينة شفاعمرو المجيد فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com