تحذير:مقالي, الزيت, النباتي, تضر, الأجنة, في, الأرحام,

نصح الخبراء السيدات الحوامل، أو الراغبات في الحمل، بتجنب تناول الوجبات الخفيفة المقلية في الزيت النباتي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخشى العلماء من أن حمض اللينوليك، أو دهن أوميغا 6، يمكن أن يضر الجنين في الرحم، بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا في الاختبارات التي أجريت على الفئران.وحذر الخبراء من أن تناول الكثير من البيتزا ربما يؤدي إلى "مضاعفات في الحمل أو ضعف نمو الأطفال"، ويُعدّ الزيت النباتي، الذي يستخدم غالبًا لطهي البيتزا السميكة والوجبات الخفيفة التي تعتمد على البطاطس والخبز، أحد أكبر مصادر حمض اللينوليك.إرشادات للحواملوتنص إرشادات "هيئة الصحة الوطنية" البريطانية على أن الحوامل يجب أن يحصلن فقط على كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، ومنها الزيوت النباتية. كما تحثهن على الابتعاد عن الأطعمة الدهنية مثل البيتزا والبطاطس المقلية، ولكن ليس لأنها تحتوي على حمض اللينوليك فقط، وإنما أيضا للحماية من الإفراط في تناول تلك الوجبات، وزيادة الوزن وما يتبعه من مشكلات صحية.أجنة فئران التجاربوقدم باحثون، بجامعة غريفيث في بريسبان الأسترالية، للفئران حِمية غنية بحمض اللينوليك لمدة 10 أسابيع، وتناولت الفئران ما يعادل 3 أضعاف الكميات المناسبة، ثم قامت بروفيسور دين سكيلي وفريقها البحثي بتحفيز التزاوج بين القوارض، وأعقب تلك الخطوة بدء البحث عن مخاطر النظام الغذائي على ذرية فئران التجارب. وشمل البحث أية تغيرات داخل الأمهات وأطفالهن، وفحصوا مستويات الكوليسترول ومستويات البروتينات الالتهابية التي ربما تسبب تورمًا خطيرًا داخل الجسم.مشاكل في النمووأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت الكثير من حمض اللينوليك، أنجبت ذرية تحمل مستويات أقل من الهرمونات التي تنظم النمو، ما يشير إلى أنها يمكن أن تواجه مشاكل في النمو، كما تم اكتشاف أورام في كبد بعض الأجنة.الجرعة المسموح بها يومياًوتقول جمعية القلب الأميركية، إن الاستهلاك اليومي للبالغين يجب أن يكون فى حدود ما بين 100 و200 سعرة حرارية من حمض اللينوليك، ويشمل تعريف حمض اللينوليك، وفقا للباحثين في جامعة هارفارد، بأنه الحمض الدهني غير المشبع السائد في النظام الغذائي الغربي.تناقض مع نتائج من جامعة هارفاردوتتناقض نتائج دراسة فريق جامعة غريفيث، في بعض ما تم التوصل إليه، مع نتائج دراسة أجراها الباحثون في جامعة هارفارد عام 2014، والتي كشفت عن أن استبدال الدهون المشبعة بحمض اللينوليك يقلل فعليًا من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.