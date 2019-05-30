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أليجري ينتظر إشارة برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم تأكيد برشلونة أكثر من مرة، أن إدارته متمسكة بالمدرب إرنستو فالفيردي، إلا أن عدة تقارير صحفية متطابقة، تشير إلى أن هزيمة النادي الكتالوني الأخيرة أمام فالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، قد دقت آخر مسمار في "نعش" المدير الفني.

وفي هذا الشأن، أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن رادار برشلونة يرصد مدرب يوفنتوس السابق، ماسيميليانو أليجري، من أجل التعاقد معه خلفا لفالفيردي.
وأفاد الموقع بأن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد بين الطرفين، بيد أن رحيل المدرب الإيطالي عن صفوف يوفنتوس قبل أيام، ورغبة جماهير النادي الكتالوني في التخلص من فالفيردي، ضمن العوامل التي قد تدفع إدارة برشلونة لإتمام هذا التعاقد.
وكان نفس الموقع قد ذكر قبل أيام، أن أليجري ينتظر مكالمة هاتفية من رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو.
وأضاف أن المدرب الإيطالي لا يمانع بالمرة، في الإشراف على الفريق الكتالوني، الذي سيحاول العودة بقوة في الموسم المقبل، والوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية، على حد سواء.
أليجري ينتظر إشارة برشلونة




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