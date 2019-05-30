وادي, عارة:اعتقال, 14, مشتبهاً, بتجارة, المخدرات, وارتكاب, مخالفات, بسلطة, الضرائب, والعثور, على, ملايين, الشواقل,

خلال حملة واسعة بالتعاون بين الشرطة ووحدة لاهف 433 ووحدة التحقيقات الخاصة في لواء الساحل , اعتقلت الشرطة 14 مشتبهاً بشبهة التجارة بالمخذرات والقيام بمخالفات في سلطة الضرائب بمبالغ كبيرة.

وجاء في بيان الشرطة أنه تم الكشف عن نشاط للشرطة بالتعاون بين وحدات مركزية تم ضبط مختبرات لتنمية السموم واعتقلت 9 مشتبهين في منطقة وادي عارة ومنطقة المركز , وخلال الحملة في مدينة ام الفحم بالتعاون بين سلطة الضرائب والوحدات الخاصة تم اعتقال مشتبهين قاموا بمخالفات بسلطة الضرائب حيث تم ضبط سيارات فخمة ومبالغ مالية بقيمة ملايين الشواقل .