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في ظل الانتخابات: نتنياهو يلتقي فريق ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مع جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الاخر جاسون غرينبلات، الذي وصل إلى المنطقة للترويج لخطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن .  وجاءت زيارة الفريق الامريكي الى اسرائيل في اطار جولة شرق اوسطية شملت الاردن امس والمغرب وذلك للترويج للمؤتمر المنوي عقده الشهر المقبل في البحرين ، حيث سيتم وضع الأسس للمرحلة الأولى من الصفقة وهي الشق الاقتصادي من الخطة .  في الأسبوع الماضي ، ورد أن مكتب كوشنر بدأ اتصالات لتنسيق زيارة المستشار الأمريكي لإسرائيل قبل اجتماع الدول العربية في البحرين ، والذي سيقدم خطة لتشجيع الاستثمار في السلطة الفلسطينية كجزء من الجانب الاقتصادي لخطة السلام المقترحة.  وكان البيت الأبيض قد قال في السابق إن تفاصيل خطة السلام لن تنشر قبل تشكيل الحكومة الجديدة - لكننا أبلغنا الآن أن تهديد الانتخابات لن يؤثر على عرض الخطة. وقالت مورجان اورتاجاس المتحدثة باسم البيت الابيض "اسرائيل دولة ديمقراطية مزدهرة ولا أعتزم الدخول في عملية تشكيل ائتلافها." "البيت الأبيض لن يطلعني على التغييرات المتعلقة بالمؤتمر".
في ظل الانتخابات: نتنياهو يلتقي فريق ترامب




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