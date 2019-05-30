اكسال:اخلاء, المنطقة, الصناعية, جراء, حريق, كبير,

كلمات متعلقةاكسال:اخلاء, المنطقة, الصناعية, جراء, حريق, كبير,
جاء في ببيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد...
أقيمت مساء الاربعاء في بلدة بئر المكسور مباراة كرة قدم ودية بين لاعبين من البلدة...
أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، إقامة مؤتمر صحفي لقائد الفريق، سيرجيو...
مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من...
خلال حملة واسعة بالتعاون بين الشرطة ووحدة لاهف 433 ووحدة التحقيقات الخاصة في لواء...
قام حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت بجولة...
استجابت دائرة اراضي اسرائيل للطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم اللجنة...
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف بيني...
بدأ الليكود في الاتصالات لضم الوزيرة اييليت شاكيد اليه، وبالتوازي يعمل اقطاب في...
هدمت الجرافات ، اليوم الخميس، قرية العراقيب غير المعترف بها للمرة الـ145 على...