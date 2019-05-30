اكسال:اخلاء المنطقة الصناعية جراء حريق كبير

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :"اندلع حريق عصر اليوم الخميس بمنطقة أشواك بالقرب من المنطقة الصناعية في اكسال، حيث تنتشر النيران نحو المنطقة الصناعية. وهرعت الى المكان طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة وتعمل على اخماد النيران ومنع انتشارها. إلى جانب ارسال 4 طائرات اطفاء والتي تعمل الى جانب الطواقم أيضا. وقد تمّ اخلاء المنطقة الصناعية بالكامل.