تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-30 16:00:19 التصلب المتعدد الأعراض.. علاجه والوقاية منه |  2019-05-30 16:00:41 خامنئي: السلاح النووي حرام شرعا! |  2019-05-30 16:00:57 الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 |  2019-05-30 14:54:00 حاييم بيباس :النقص في الغرف المحصنة في بلدات الجولان يخلق واقعًا مستحيلاً أمام السكان |  2019-05-30 14:42:54 إرجاء موعد الطلبات لمناقصة أراضي في ميسر مراعاة لصوم السكان في رمضان |  2019-05-30 14:25:28 السعودية: لا سياسة في الحج |  2019-05-30 14:22:18 ليبرمان يمتنع عن تأييد ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة |  2019-05-30 13:26:20 أميركا وروسيا تتحدثان عن مسار محتمل "لحل الأزمة السورية" |  2019-05-30 12:42:35 عريقات: بعد حل الكنيست أصبحت الآن صفقة القرن القادم |  2019-05-30 11:41:37 نتنياهو يدرس مقاطعة ليبرمان وعدم ضم حزبه للائتلاف |  2019-05-30 11:37:54 هدم العراقيب للمرة 145 وتشريد الاهالي |  2019-05-30 10:14:16 قريباً الأرض ستشهد كسوفا كليا للشمس |  2019-05-30 10:04:34 ضبط شخص يستغل الأطفال للتسول ببيت لحم |  2019-05-30 10:02:49 انتشار أمني استثنائي في مدريد قبل نهائي دوري ألابطال |  2019-05-30 10:01:18 البحرين لعباس: نحن فقط الدولة المضيفة للورشة الاقتصادية الامريكية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حلا شيحة ترد على منتقدي أدائها في "زلزال"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردّت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ على الإنتقادات التي تعرضت لها، بسبب دورها في مسلسل "​زلزال​"، حيث وصف البعض أدائها بالضعيف لأنهم كانوا ينتظرون منها تمثيلاً أقوى، خصوصاً أنها عادت للتمثيل بعد غياب لأكثر من 13 عاماً.



ونشرت شيحة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت: "لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون".


يُذكر أن المسلسل من بطولة ​محمد رمضان​، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، ويوسف عثمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.




كلمات متعلقة

حلا, شيحة, ترد, على, منتقدي, أدائها, في, "زلزال",

تابعونــا

مايا دياب تشارك في نشاط "مدريد في بيروت" مايا دياب تشارك في نشاط "مدريد في بيروت" 2019-05-30 | 14:28:05

نشرت الفنانة ​مايا دياب​ عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي،...

كارول سماحة تكشف عن عقدة نفسية عاشتها! كارول سماحة تكشف عن عقدة نفسية عاشتها! 2019-05-30 | 12:48:38

كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن معاناتها من عقدة نفسية لازمتها منذ...

ابنة هيفاء وهبي تأثر قلوب متابعيها بجلسة تصوير جديدة ابنة هيفاء وهبي تأثر قلوب متابعيها بجلسة تصوير جديدة 2019-05-30 | 11:49:00

خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها...

الجمهور يحبس نادين نسيب نجيم في المنزل! الجمهور يحبس نادين نسيب نجيم في المنزل! 2019-05-30 | 10:06:54

بسبب التعليقات الإيجابية وردود الأفعال المميزة بفضل مسلسل "خمسة ونص" لم تتمكن...

رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتثير الجدل بإطلالاتها الجريئة رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتثير الجدل بإطلالاتها الجريئة 2019-05-29 | 20:44:42

صرحت يوسف بأن هناك دورا ندمت عليه بالفعل عند مشاركتها في في أحد المسلسلات دون ذكر...

لبنان - نسب مشاهدة مسلسلات رمضان في ثلاثة أسابيع لبنان - نسب مشاهدة مسلسلات رمضان في ثلاثة أسابيع 2019-05-29 | 14:55:45

بعد مرور ثلاثة أسابيع من ​شهر رمضان​ المبارك توزعت نسبة مشاهدة المسلسلات التي...

نوال الزغبي متحمسة جدا للقاء جمهورها السعودي! نوال الزغبي متحمسة جدا للقاء جمهورها السعودي! 2019-05-29 | 14:55:59

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية...

ميريام فارس تثير الجدل بـ«لوك» جديد ميريام فارس تثير الجدل بـ«لوك» جديد 2019-05-29 | 13:12:43

في الوقت الذي تتغيب فيه عن الساحة الفنية، تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس على...

محمد رمضان يتعاقد على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2020 محمد رمضان يتعاقد على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2020 2019-05-29 | 11:34:11

تعاقدت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، مع الفنان المصري محمد رمضان،...

هكذا تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج هكذا تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج 2019-05-29 | 10:37:03

في الوقت الذي تتلقى فيه العلاج في ألمانيا إلا أن الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تحرص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة جلجولية افعى على الشرطي اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة احتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي القدس حافلة اطلاق نار طعن جبل المكبر عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية هشام شهوان سائق دراجة نارية مصرع مصرعه حادث طرق بين سيارة خصوصية دراجة ناريةمصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون مريم كبها ل تعيين المحامية منصب المفوّضة الرئيسيّة تكافؤ فرص العملحرق سيارة القدس عربي شعارات عبارات معادية للعرب تدفيع الثمن الشرطة التحقيق طوبا ام عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com