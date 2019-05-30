التصلب, المتعدد, الأعراض.., علاجه, والوقاية, منه,

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وجدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث...
هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...
صادف يوم 25 مايو اليوم العالمي للغدة الدرقية، وبهذه المناسبة أشار الأطباء إلى أن...
تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...
تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...
أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...
بدأ خبر منسوب لوزارة الصحة الفلسطينية ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل...
أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر...
أعلن علماء مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع...
وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشعرون بالغرض والهدف من حياتهم، يعيشون حياة...