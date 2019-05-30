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برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي فالنسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخطط نادي برشلونة لكرة القدم، للتعاقد مع ثنائي نادي فالنسيا، الدوليان الإسبانيان، صانع الألعاب دانييل باريخو، والمهاجم رودريغو مورينو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد موقع "superdeport" الإسباني، أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، تريد التعاقد مع قائد فالنسيا باريخو، وزميله مورينو، لتدعيم صفوف الفريق.


وأوضح الموقع، أن باريخو البالغ 30 عاما، لفت انتباه مدرب "البارسا" إرنستو فالفيردي، ويريد ضمه.




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