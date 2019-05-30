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الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20تاريخ النشر:30.05.2019 | 12:31 GMT |

آخر تحديث:30.05.2019 | 12:32 GMT | أخبار روسيا
الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20Reuters Natalia Seliverstovaالكرملين، روسياA+ A A- انسخ الرابط30
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لم يتلق بعد أي مقترحات من واشنطن بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة G20.


وردا على سؤال صحفي بهذا الصدد قال بيسكوف، اليوم الخميس: "لا، ليس بعد​​​. ولكن لا يزال هناك وقت. بالإضافة إلى ذلك، لدينا على جدول الأعمال التحضير لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، والأهم في جدول الأعمال هو التحضير لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وخطاب الرئيس. لذلك جدول الأعمال مزدحم جدا الآن".


وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سابقا، خلال زيارته لسوتشي عن رغبة الرئيس الأمريكي في إجراء محادثات مع الرئيس الروسي في مدينة أوساكا اليابانية. وكان بومبيو قد التقى في سوتشي الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. ووصف الطرفان، الحوار بأنه بناء واتفقا على مواصلة النقاش حول مختلف القضايا.


وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين الكبار (G20) على أراضيها بنسختها لهذا العام، أواخر يونيو المقبل، وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وهذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.




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