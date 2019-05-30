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إرجاء موعد الطلبات لمناقصة أراضي في ميسر مراعاة لصوم السكان في رمضان



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استجابت دائرة اراضي اسرائيل للطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم اللجنة المحلية في ميسر وأجلت الموعد الاخير لتقديم عروضات السكان لمناقصة قسائم بناء نشرت مؤخرا في القرية، وذلك لتعذر الاهالي من التحضير لتقديم عروضهم للمناقصة في شهر رمضان. وقد كان الموعد الاخير حسب المناقصة يوم الاثنين القريب 3.6.19 الا انها دائرة اراضي اسرائيل قررت بعد الطلب الموسع الذي قدمته اللجنة المحلية لميسر تأجيل الموعد ليوم 17.6.19.


المناقصة المذكورة تشتمل على 15 قسيمة بناء تبنى عليها نحو 29 شقة سكنية في ميسر، وقد اكد المحامي قيس ناصر في رسالته ان دائرة اراضي اسرائيل لم تراع حين سجلت يوم 3.6.19 موعدا اخيرا لتقديم العروض للمناقصة ان الموعد المذكور هو في شهر رمضان الكريم، وفيه يكون اهالي القرية صائمين ساعات طويلة ويمارسون الشعائر والصلوات اليومية. وقد اكدت الرسالة ان حق السكان في ممارسة صومهم وشعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل لا يجب ان يكون على حساب حقهم ايضا في التقدم للمناقصة بل ان حقهم في ان يكونوا متساوين من حيث شروط المناقصة يلزم دائرة اراضي اسرائيل ان تأجل الموعد الاخير للمناقصة الى ما بعد شهر رمضان وذلك حتى يتسنى للسكان ان يحضروا كل ما يلزمهم من مستندات لتقديم عروضهم للمناقصة.


يذكر ان اللجنة المحلية بصدد مطالبة دائرة اراضي اسرائيل تغيير شروط المناقصة على ان تسوق قسائم البناء في المناقصة لابناء القرية فقط وذلك لكثرة العائلات المحتاجة في القرية الى شقق سكنية وحين تدل احصائيات اللجنة على ان نحو 40 مواطنا من اهالي ميسر لا يمتلكون ارضا خاصة او شقة سكنية.




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