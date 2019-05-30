نشرت الفنانة ​مايا دياب​ عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، دعوة لتشجيع متابعيها على متابعة المباراة النهائية لدوري أبطال ​أوروبا​، والتوجه الى مرفأ ​بيروت​ لمتابعتها مجاناً ومباشرة. وقد وصفت هذا النشاط بالحدث الرياضي الأبرز لهذا العام.

وعلى ما يبدو اأن كرة القدم جمعت الفنانين والسياسيين، وحتى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر النائبان ​نقولا صحناوي​ وسامي فتفت فيديو إعلاني عن المباراة ونشاط المؤسسة، كذلك أعاد وزير البيئة فادي جريصاتي ووزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أيضاً نشر الدعوة عبر صفحتهما الخاصة، فيما شجع لاعب كرة السلة ​فادي الخطيب​ إقامة هذا النشاط، من خلال نشر الدعوة عبر صفحته الخاصة، بالإضافة الى العديد من وراد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين رحبوا بالفكرة ونوادي المعجبين بكرة القدم من الفرق المنافسة.