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السعودية: لا سياسة في الحج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد وزير الحج والعمرة السعودي، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن محمد صالح بن طاهر بنتن، أنه لا سياسة في الحج.



وشدد بن طاهر بنتن، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، بمقر المركز الإعلامي المعد للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة على ترحيب المملكة بقدوم أي مسلم من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم دون تمييز، وتقديم التسهيلات والخدمات كافة التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.


وتناول وزير الحج والعمرة الأهداف الرئيسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمتمثلة في تيسير وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة لأداء المناسك، علاوة على تحسين وتجويد الخدمات وتوفيرها للحجاج كافة، إضافةً إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر في هذه الرحلة الإيمانية من خلال الاطلاع على الآثار الإسلامية الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وغيرها من مدن المملكة.




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