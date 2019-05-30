السعودية:, لا, سياسة, في, الحج,

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أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده تعتبر السلاح النووي حراما من...
الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 تاريخ...
أعلن الممثل الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري، أن الولايات المتحدة وروسيا...
تعليقا على قرار الكنيست الإسرائيلي حل نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة، قالت منظمة...
شهد العالم في صيف 2017 آخر كسوف شمسي كامل، لكن من فاتته هذه الظاهرة الطبيعية...
قالت البحرين انها ليست هي من تنظم الورشة الاقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر...
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيلتقي الشهر...
استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري...
أعلنت روسيا اليوم أن عملية تسليم منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400"...
اعتبر رئيس إيران حسن روحاني أن صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها، ورأى أن زمن...