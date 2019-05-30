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يوفنتوس ما زال يحلم بخطف جوارديولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مازال يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد، سيخلف ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية ليوفنتوس في الموسم الجديد.



ورغم وجود اتفاق بين إدارة يوفنتوس وماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي، إلا أن أندريا أنييلي رئيس يوفي مازال يحلم باسم آخر.


ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنييلي يأمل أن يوافق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي على قيادة السيدة العجوز.


أما صحيفة "توتو سبورت" فقد أشارت إلى أن خطة خطف جوارديولا من مانشستر سيتي إلى تورينو جارية، على الرغم من نفي المدرب الإسباني وأكثر من مصدر داخل النادي الإنجليزي.


ومن المقرر في حالة الاتفاق مع جوارديولا، أن يتولى أحد توكيلات الملابس والسيارات تمويل الصفقة الكبرى.


جدير بالذكر أن جوارديولا قاد مانشستر سيتي هذا الموسم لتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية، كأول نادٍ في تاريخ إنجلترا يفوز بها.




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