يوفنتوس, ما, زال, يحلم, بخطف, جوارديولا,

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يخطط نادي برشلونة لكرة القدم، للتعاقد مع ثنائي نادي فالنسيا، الدوليان...
قالت تقارير إعلامية إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قدم طلبا ماديا "فلكيا"...
صرح النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري...
ستنشر السلطات الإسبانية نحو 4700 عنصر أمن في العاصمة، مدريد، السبت على هامش نهائي...
أحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق مساء الأربعاء على مواطنه وجاره...
ما زال مستقبل الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، لم يتحدد بعد، في ظل...
التقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بـ"أسطورة" التنس...
يتوق محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى لعب دور مؤثر في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد...
كشفت وسائل إعلامية أسبانية عن بدء إدارة نادي برشلونة الأسباني مفاوضات مع لاعبها...
وافق نادي تشيلسي على انتقال البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق، لريال...