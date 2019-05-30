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ليبرمان يمتنع عن تأييد ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة



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قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات القادمة.




ومع ذلك امتنع ليبرمان عن إبداء الدعم لتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل النزاع السياسي بينهما







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