ليبرمان, يمتنع, عن, تأييد, ترشيح, نتنياهو, لرئاسة, الحكومة,

كلمات متعلقةليبرمان, يمتنع, عن, تأييد, ترشيح, نتنياهو, لرئاسة, الحكومة,
قام حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت بجولة...
استجابت دائرة اراضي اسرائيل للطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم اللجنة...
بدأ الليكود في الاتصالات لضم الوزيرة اييليت شاكيد اليه، وبالتوازي يعمل اقطاب في...
هدمت الجرافات ، اليوم الخميس، قرية العراقيب غير المعترف بها للمرة الـ145 على...
قبضت الشرطةالفلسطينية اليوم على شخص يقوم باستغلال الأطفال بنشرهم صباحا على...
اليوم الخميس 2019/05/30: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة...
أصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما مساء الاربعاء بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة ,...
صوت الكنيست بالقراتين الثانية والثالثة الليلة على حلها واجراء انتخابات مبكرة...
شيّع المئات في بلدة عرعرة عصر اليوم الأربعاء جثمان ضحية جريمة القتل الشاب عميد...
اعتقلت الشرطة عصر اليوم شابين من 17و19 عاماً بشبهة الاعتداء على حارس أمن في احدى...