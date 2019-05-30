ليبرمان, يمتنع, عن, تأييد, ترشيح, نتنياهو, لرئاسة, الحكومة,

ومع ذلك امتنع ليبرمان عن إبداء الدعم لتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل النزاع السياسي بينهما

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات القادمة.

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