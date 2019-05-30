مزراحي, طفحوت, يقدّم, تبرّعًا, ماليًّا, للنادي, الرياضي, كفر, قاسم, وطرودًا, غذائية,

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في ألاحتفال، ادارة البنك تقدم تبرع لفريق اتحاد ابناء سخنين بمناسبة شهر رمضان...
يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة...
حقق بنك مزراحي طفحوت، في الربع الأول من العام الحالي 2019، ربحًا صافيًا بلغ 404...
30% تنزيل على العطور المشاركة في الحملة في شبكة حوانيت APRIL بمناسبة عيد الفطر...
Vichy توسع مجموعة العناية بالشعر Dercos وتطرح: Micro Peel Anti-Dandruff Scrub Shampoo شامپو ميكروفيل -...
أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الاوائل في فعالية شهر رمضان بوجبة افطار...
تستمر شركة كوكا –كولا اسرائيل والشركة المركزية للمبيعات وللتوزيع بالمشروع...
في إطار النشاطات والفعاليات التي ينظمها بنك مزراحي طفحوت بشكل دائم في المجتمع...
بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبأجواء مليئة بالعطاء، تطوع العشرات من موظفي بنك...
تستمر شركة كوكا –كولا اسرائيل والشركة المركزية للمبيعات وللتوزيع بالمشروع...