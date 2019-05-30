مزراحي, طفحوت, يقدّم, تبرّعًا, ماليًّا, للنادي, الرياضي, كفر, قاسم, وطرودًا, غذائية,

في إطار نشاطات المشاركة المجتمعية والفعاليات الاجتماعية التي ينظمها بنك مزراحي طفحوت بشكل دائم في كفر قاسم منذ افتتاح الفرع في المدينة قبل نحو ثلاث سنوات، قدّم البنك تبرّعًا ماليًّا ومنح رعاية لنادي الوحدة الرياضي كفر قاسم الذي احتفل مؤخرًا بالارتقاء التاريخي لنادي الوحدة وفريق الشبيبة للدرجة الممتازة.كما قام البنك مع حلول شهر رمضان الفضيل بتنظيم فعاليات اجتماعية شملت التبرّع بطرود غذائية للعائلات العربية المستورة في المدينة، وذلك بالتعاون مع جمعية "لتيت" (أن تعطي)، علمًا أن جميع الطرود الغذائية التي خصصت للعائلات المستورة في مدينة كفر قاسم قد تم توزيعها في الأيام الأخيرة، وذلك بالتعاون مع جمعية "أمانينا" الناشطة في المجتمع العربي، وبمشاركة مدير فرع مزراحي طفحوت في كفر قاسم، عارف زميرو، وطاقم الموظفين في الفرع.وأكد السيد زميرو، أن "حملة التبرعات هي جزء من الفعاليات العديدة التي يساهم بها البنك على مدار السنة، حيث يعمّق البنك بهذا مشاركته ومشاركة الموظفين وإدارة البنك في النشاطات الاجتماعية والمجتمعية العربية، وذلك بهدف تشكيل عامل مهم في المجال المجتمعي- الاجتماعي في الوسط العربي بالتعاون مع الجمعيات المختلفة في الوسط العربي".يذكر أن إدارة بنك مزراحي طفحوت، ومن منطلق رؤيتها الاستراتيجية افتتحت وتنوي افتتاح فروع إضافية في البلدات العربية، كجزء من استراتيجية البنك الداعية الى تقوية وتعزيز الحضور في البلدات العربية وتوسيع النشاطات والخدمات البنكية في المجتمع العربي.