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مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة كلها ستايل لصيف 2019



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 PANDORA  مجوهرات تطلق مجموعة صيفية كلها ستايل لصيف 2019 مستوحاة من الجولات والمناطيد والغابات .


المجموعة واسعة وتقدم مجموعة قطع ملونة وعصرية ستضيف لمسة إلى كل طلة ، بالإضافة للقطع الكلاسيكية الخالدة.

DREAM AWAY

من بين الرموز المميزة في المجموعة فكرة المنطاد ، بالإضافة للرموز البارزة للحقائب والمناظير والطائرات ورموز الأرض التي تلهمنا بروح المغامرة وتذكّرنا بأن العالم مليء بالمفاجآت وأن رحلتنا القادمة اقرب مما تبدو.


من بين القطع الموجودة في هذه المجموعة: سلسلة فضية منطاد باللون الأزرق ، تشارم  PANDORA  روز مزين باحجار باللونين الأزرق والأبيض ، تشارم منطاد مزين باحجار وردية وحمراء ،تشارم حقيبة سفر بسحر مزينة بالاحجار، سلسلة طائرة فضية والمزيد..


EXOTIC TOUCH  


احجار الفسيفساء بالاشكال الهندسية  والعناصر الملكية تزين مجوهرات المجموعة. الاساور والتشارمز وخواتم الفضة الاسترليني و PANDORA SHINE ، والتي ستضيف لمسة جديدة لأسلوبك وتجمع بين الأنوثة مع الخشونة الراقية.


من بين القطع في هذه المجموعة: سوار بانغل PANDORA SHINE مع قوس مرن مزين ب 57 زركون، خلتم PANDORA SHINE يتصميم خطوط غريبة مزينة بالاحجار والزركون اللامع ، خاتم التاج الغريب الفضي أو PANDORA SHINE والمزيد ...



WILD WONDERS 

تقدم مجموعة المجوهرات هذه لمسة من عالم الحيوان وطباعة غريبة من شأنها أن تعزز اللبؤة التي بداخلك, الوان معدني وقطع فريدة مستوحاة من طبيعتنا الحقيقيةمن بين القطع في هذه المجموعة:تشارم لبؤة لامع مزين ب 15 زركون ، وسوار من الجلد الأسود مع PANDORA  روز ومزخرف بلبؤة لامعة ، وزوج من أقراط اللبؤة وغيرها 



المزيد في هذه المجموعة ، القطع الكلاسيكية الخالدة: أقراط SHINE غجرية,  أقراط SHINE على شكل مثلث مزينة بالزركون, مشابك فضية وغيرها..   



يتراوح السعر:

أساور فضية تبدأ من 295 شيكل ، تشارمز تبدأ من 149 شيكل ، الخواتم تبدأ من 209 شيكل ، أقراط تبدأ من: 149 ₪.


يتم إطلاق المجموعة بالتزامن مع الاطلاق العالمي في 30 مايو 2019


متوفر في شبكةPANDORA ، شبكة JACKIE-O ،

وفي حوانيت المجوهرات المختارة وموقع الإنترنت:

www.pandora-shop.co.il




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