المدرسة, الابتدائية, الحديقة, (د), يافة, الناصرة, ترتقي, وتتميز, بمسابقة, الأبحاث, العلمية,

ارتقت المدرسة الابتدائية الحديقة (د) يافة الناصرة إلى المراتب الأولى بمسابقة الأبحاث العلمية على مستوى الدولة عربًا ويهودًا، وقد تلقى كل من المرشدة كميليا صول والمعلمة سميرة منادرة والمعلمة إيمان زعبي والمتدربة الجامعية المتميزة كريستين منصور شهادة امتياز كمعلمات علوم ومرافقة.

بدوره عبر مدير المدرسة الأستاذ نائل خطيب على هذا التميز والتألق والإنجاز العظيم وأثنى على جهود المرشدة كميليا صول وتعاون المعلمات وحث الطلاب على التميز والإبداع.تقديرنا لكل من الطلاب: غنى شاعر، إبراهيم لوابنة، صالح سراحنة، محمد أبو إدريس.