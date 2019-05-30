تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-30 13:26:20 أميركا وروسيا تتحدثان عن مسار محتمل "لحل الأزمة السورية" |  2019-05-30 12:42:35 عريقات: بعد حل الكنيست أصبحت الآن صفقة القرن القادم |  2019-05-30 11:41:37 نتنياهو يدرس مقاطعة ليبرمان وعدم ضم حزبه للائتلاف |  2019-05-30 11:37:54 هدم العراقيب للمرة 145 وتشريد الاهالي |  2019-05-30 10:14:16 قريباً الأرض ستشهد كسوفا كليا للشمس |  2019-05-30 10:04:34 ضبط شخص يستغل الأطفال للتسول ببيت لحم |  2019-05-30 10:02:49 انتشار أمني استثنائي في مدريد قبل نهائي دوري ألابطال |  2019-05-30 10:01:18 البحرين لعباس: نحن فقط الدولة المضيفة للورشة الاقتصادية الامريكية |  2019-05-30 06:39:01 البيت الأبيض: بولتون سيلتقي نظيريه الروسي والإسرائيلي في يونيو |  2019-05-30 06:36:57 أجواء شديدة الحرارة اليوم |  2019-05-30 00:01:03 تشيلسي يدمر آرسنال ويعانق لقب يوروبا ليج |  2019-05-29 23:37:19 تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون |  2019-05-29 23:35:51 بعد ثغرة "واتساب".. هل فعلا خدمات الرسائل المشفرة آمنة؟ |  2019-05-30 00:31:50 اصابة شابين بجراح خطيرة جراء تعرضها للطعن خلال شجار في سخنين |  2019-05-30 00:14:02 المصادقة على حل الكنيست بعد فشل المفاوضات والذهاب لانتخابات في شهر ايلول المقبل |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المدرسة الابتدائية الحديقة (د) يافة الناصرة ترتقي وتتميز بمسابقة الأبحاث العلمية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ارتقت المدرسة الابتدائية الحديقة (د) يافة الناصرة إلى المراتب الأولى بمسابقة الأبحاث العلمية على مستوى الدولة عربًا ويهودًا، وقد تلقى كل من المرشدة كميليا صول والمعلمة سميرة منادرة والمعلمة إيمان زعبي والمتدربة الجامعية المتميزة كريستين منصور شهادة امتياز كمعلمات علوم ومرافقة.



بدوره عبر مدير المدرسة الأستاذ نائل خطيب على هذا التميز والتألق والإنجاز العظيم وأثنى على جهود المرشدة كميليا صول وتعاون المعلمات وحث الطلاب على التميز والإبداع.


تقديرنا لكل من الطلاب: غنى شاعر، إبراهيم لوابنة، صالح سراحنة، محمد أبو إدريس.




كلمات متعلقة

المدرسة, الابتدائية, الحديقة, (د), يافة, الناصرة, ترتقي, وتتميز, بمسابقة, الأبحاث, العلمية,

تابعونــا

سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ 2019-05-29 | 09:16:46

اقام ايمانويلي جيوفريه، سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل، مساء أمس...

افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة 2019-05-29 | 09:13:48

مشاركة واسعة في الافطار الجماعي لاعضاء نادي الجيل الذهبي في عرابة الذي اقيم في...

استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ 2019-05-28 | 11:17:58

استقبلت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في المدرسة...

صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة 2019-05-28 | 08:38:07

احتفلت مدينة عرابة بنجاح 7 ممرضين من خريجي الجامعة الامريكية العربية جنين بامتحان...

مدرسة المستقبل لكرة القدم عرابة تحتفل بانتهاء الموسم الكروي مدرسة المستقبل لكرة القدم عرابة تحتفل بانتهاء الموسم الكروي 2019-05-27 | 08:41:03

احتفلت مدر المستقبل لكرة القدم في عرابة بقيادة اللاعب عبد رباح بانتهاء الموسم...

احتفال مهيب ضمن امسيات رمضان في البعينة نجيدات احتفال مهيب ضمن امسيات رمضان في البعينة نجيدات 2019-05-27 | 08:35:51

اقيمت مساء اليوم الاحد، في ساحة ملعب متعدد الاهداف في البعينة نجيدات الامسية...

دائرة الثقافة الرياضة والشباب تقيم فعاليات رمضانية في مركز محمود درويش الناصرة دائرة الثقافة الرياضة والشباب تقيم فعاليات رمضانية في مركز محمود درويش الناصرة 2019-05-23 | 14:56:49

شارك أبناء المدينة بفعاليات رمضانية التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في...

الناصرة - دوري رمضان في المراكز الدائرة الناصرة - دوري رمضان في المراكز الدائرة 2019-05-23 | 14:55:30

بمناسبة شهر رمضان الفضيل أقيم دوري رمضان لصفوف الابتدائية الإعدادية والثانوية في...

الناصرة - نوادي النسائية توزع رزم غذائية وملابس لمستشفى تل هشومير الناصرة - نوادي النسائية توزع رزم غذائية وملابس لمستشفى تل هشومير 2019-05-23 | 14:54:08

بمناسبة الشهر الفضيل كان للنوادي النسائية التابعة لدائرة الثقافة الرياض والشباب...

مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة تكرم المفتش القطري للمدارس الأهلية د. هاني فرّاج مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة تكرم المفتش القطري للمدارس الأهلية د. هاني فرّاج 2019-05-14 | 12:41:10

احتفلت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة يتكريم د. هاني فرّاج المفتش القطري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة متوسطة حادث طرق مسجاف مستشفى رمبام شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسأنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية زيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر مجلس منير نبواني مصرع رجل محلي جولس اطلاق نار اصابة رجل سلمان عامر رئيس مجلس جولس ساحة قرية شرطة اسعاف اصابة حرجة وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين مسجد حسن بيك يافا مجهولون اعتداء استنكار مؤسسة الاقصى تكسير اعتداء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com