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ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على الطريق الصحيح صحيا.



واستعرض موقع "boldsky"، الجمعة، عددا من الأسباب الصحية التي قال إنها ستدفع الكثيرين لتناول مزيد من الأسماك، وهي:


1. محاربة ألزهايمر: قالت دراسة أميركية نشرت في 2016 إن تناول السمك بشكل منظم يحسن المادة الرمادية في الدماغ، المسؤولة عن منع التفسخ السريع لخلايا الدماغ، ويمنع تدهور وظائف الدماغ أثناء الشيخوخة، الذي يفضي إلى الزهايمر.


2. تقليص خطر الإصابة بأمراض القلب: تناول الأسماك يقلل من خطر أمراض القلب، لأنها تحتوي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية  التي تحافظ على صحة القلب.


3. معالجة الاكتئاب: يتحسن إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، هو أمر يمكن أن يقلص أعراض الاكتئاب، وذلك عبر تناول السمك بصورة منتظمة. 


4. تقوية صحة العين: من المعروف أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تعمل على تحسين صحة العين، وذلك عن طريق تغذية عضلات العين وأعصابها.


5. معالجة التهاب المفاصل:  يساعد وجود فيتامين "E"، بجانب الأحماض الموجودة في السمك، على الحد من أعراض التهاب المفاصل. 


6. التقليل من خطر الإصابة بالسرطان: قالت دراسة أميركية إن وجود السمك ضمن النظام الغذائي للإنسان يساعده على تقليص خطر الإصابة بسرطانات عديدة، مثل سرطان القولون وسرطان البنكرياس. 


7. تحسين نوعية النوم: يعزى ذلك إلى احتواء السمك على فيتام "D" الذي يساعد على تحسين نوعية النوم. 


8. تخفيض مستويات الكولسترول:  تعمل أحماض "أوميغا 3" الدهنية في الأسماك على تقليل مستويات الكوليسترول ومنع تكونه في الجسم.


9. الحد من خطر أمراض المناعة الذاتية.




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