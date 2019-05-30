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كارول سماحة تكشف عن عقدة نفسية عاشتها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن معاناتها من عقدة نفسية لازمتها منذ تخرجها من الجامعة، وذلك بسبب تعليق من أحد أساتذتها على شكلها بطريقة استفزتها، وهي "الحنك" العريض.



وأثناء حلول سماحة ضيفة على أحد البرامج الرمضانية، قالت: "أول ما تخرجت من الجامعة، قالي لي أستاذ السيناريو، كارول انتي حدا موهوب بالتمثيل، بس عندك مشكلة، حنكك كتير عريض"ن الأمر الذي كوّن عقدة نفسية لكارول.


وبالتالي  فكرت كارول سماحة في اجراء عملية تجميل لتصغير الحنك، إلا أن البعض نصحها بعدم القيام بذلك.




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