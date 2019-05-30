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شرط نيمار "الخيالي" للانضمام إلى ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير إعلامية إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قدم طلبا ماديا "فلكيا" للتوقيع مع ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مهاجم باريس سان جرمان طلب راتبا أسبوعيا يعادل 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار أميركي) للموافقة على الانتقال إلى النادي الملكي.


وتابعت "الويلزي غاريث بيل يعتبر حاليا هو الأكثر دخلا في الفريق الريالي.. لكن في حال أراد مسؤولو النادي التوقيع مع نيمار، فسيكون عليهم إعادة تقييم حساباتهم المالية".


وأوضحت أن مجلس إدارة الريال يفكر في تسريح بيل، من أجل الاستفادة من خدمات نيمار، على اعتبار أن راتبي اللاعبين سيثقلان كاهل خزينة الفريق.



ويبلغ راتب نيمار الأسبوعي حاليا في فريق عاصمة الأنوار، الذي انتقل إليه قبل سنتين، نحو 622 ألف جنيه إسترليني (785 ألف دولار).


وترجح تقارير إعلامية بشكل كبير مغادرة بيل صفوف الريال، خلال الميركاتو الصيفي، خصوصا بعدما صرح المدرب زين الدين زيدان أنه لا ينوي الاعتماد عليه مستقبلا.


وكانت إذاعة "RAC1" كشفت أن برشلونة دخل هو الآخر في مفاوضات مع نيمار، من أجل عودته إلى أسوار "الكامب نو".


وقبل أيام، قالت صحيفة "سبورت" الشهيرة إن نيمار "يحزم حقائبه" من أجل مغادرة الفريق الباريسي، مشيرة إلى أن كل المعطيات تؤكد عودته إلى "الليغا".




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