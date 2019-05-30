Ga-DE, تعرض:, طلة, ماكياج, Vintage, لصيف, 2019,

مجموعة ماكياج جريئة وعصرية بإيحاء الـ - CAMP.. لا نهاية من أشكال ماكياج ملائمة لكل مكان ومزاج.

أحد أحداث الأزياء الكبيرة في العالم هوMet Gala - الحفل السنوي اللامع لمعهد الملابس في متحف المتروبولين في نيويورك. موضوع السنة أزياء "Camp" وهو أسلوب مميز يعكس الغموض والمبالغة والستايل الغريب, المشهد الساخر والذي يمازح نفسه. لا شك نرى في هذه السنة تشكيلة طلات ماكياج جديدة, تجريبية ومفاجئة التي تقوم على الحدود بين المدهش والمبالغ فيه بإيحاء هذا اللوك.مجموعة Vintage من "جيد" تمكنك من الحصول على تذوق من الأسلوب المذكور اعلاه مع إمكانية إبقاء الطلة ناعمة مع لمسة بريق "كامبي" مثير أو تحويل الطلة الى طلة لا تنسى.للوصول الى الطلة يجب إستعمال المنتجات التالية:Vintage Eye Shadow Palette:تغليفة تظليلات جديدة ومدهشة بإيحاء عصر الرترو, فيها 8 ألوان بنهايات غير لامعة, معدنية, ليلكي ڤينتاج, لون ذهبي, اخضر زيتي, وألوان بني- غير لامع الى جانب الوان ترابية طبيعية. تمكن من خلق طلات ماكياج غير متناهية.السعر: 109.90 ش.Sparkles Highlighter Palette:علبة هايلايتر متعددة الأهداف بنسيج ستان تمنح العينين, الوجنتين ومنطقة الصدر والجسم طلة نضرة وحيوية, تحتوي على ثلاثة ألوان تجذب الضوء فتمنح البشرة نهاية برّاقة بشكل خاص مع مؤثر متعدد الأبعاد. تمكن الوضع بمراحل حتى الوصول الى بريق مثالي.السعر: 169.90ش.Extentic Leng Thening & Dfining Mascara:مسكارا مع فرشاة حديثة تبرز وتفصل الرموش, تمنح طولا وحجماً مدهشين. تصمد حتى 10 ساعات.السعر: 89.90ش.Crystal Lights Lip Gloss:ستة ألوان ليپچلوس لامع بشكل خاص, مخصبة بلؤلؤ كريستال. تغليفة مميزة تشمل مرآة واضاءة: وردي, نيود مذهب, برونز طبيعي, نيود مسفّع ومغري, ذهبي برّاق.السعر: 69.90 ش.زيدي من جمال شفتيك: لطلة عصرية, برّاقة وجريئة ابدئي بوضع خفيف بواسطة فرشاة غير كثيفة واحد من ألوان علبة Sparkles على قوس كوپيدون, مما يخلق "هالة" برّاقة حول الشفتين. ادهني على الشفتين چلوس Crystalights.في حال رغبت بإضافة لون أغمق ضعي طبقة من أي أحمر شفاه تختارينه وفوقها چلوس Crystalights.