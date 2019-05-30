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ابنة هيفاء وهبي تأثر قلوب متابعيها بجلسة تصوير جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».



وخطفت زينب، الأنظار إليها وتغزل متابعيها في جمالها وأناقتها خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها بماكياج قوي.


يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.


وقيل أن هيفاء وهبي، أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال، كما ارتبطت هيفاء بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وانفصلت عنه في عام 2012.


وكانت زينب فياض، قامت بتربيتها عمتها، وتبلغ الآن من العمر 25 عامًا وهي متزوجة و رزقت بطفلتين هما رهف ودانيلا، وتقوم بنشر صور دائمة  لهما عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”.




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